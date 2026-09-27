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Lazar Jovanović (19) je, odlukom selektora mlade reprezentacije Srbije Zorana Mirkovića, udaljen sa priprema uoči kontrolnih utakmica sa Irakom i Rusijom.

Jovanović je sa priprema vraćen zbog nepoštovanja discipline, a javnosti u ovom trenutku nije poznato šta je tačno uradio sin nekadašnjeg seniorskog reprezentativca Milana Jovanovića.

Lazar je sada u ne baš dobroj situaciji s obzirom na to da će Srbija sledećeg leta biti domaćin Evropskog prvenstva za igrače uzrasta do 21 godine.

Nedugo nakon što je incident dospeo do javnosti, fudbaler Udinezea se oglasio putem objave na društvenoj mreži Instagram.

"Samopouzdanje ne znači da će me svi voleti, već da ću biti dobro i ako me ne vole", poručio je Lazar Jovanović uz svoje fotografije u opremi Udinezea.

Već imao sličan problem

Za mladog fudbalera ovo nije prvi put da se suočava sa sličnom situacijom. Pre tri godine, dok je Aleksandar Luković bio selektor kadetske reprezentacije Srbije, Jovanović je takođe zbog nediscipline vraćen sa priprema, a potom je propustio Evropsko prvenstvo za kadete u Mađarskoj.

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sada je istu odluku doneo i Zoran Mirković, koji je procenio da je udaljavanje Jovanovića sa priprema neophodna mera.

"Orliće" u narednim danima očekuju četiri provere, a među rivalima će biti selekcije Iraka do 23 godine i Rusije. Prvi meč Srbija igra u petak od 18 časova protiv Iraka.

Jovanović je tako ostao bez prilike da nastupi u predstojećim kontrolnim utakmicama, a novi selektor mlade reprezentacije jasno je stavio do znanja da će insistirati na disciplini unutar ekipe.

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