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Roberto Manćini povukao je potez koji je odmah izazvao pažnju italijanske javnosti!

Selektor Italije odlučio je da čak desetoricu igrača ne povede na gostovanje Turskoj u drugom kolu Lige nacija, pa će oni umesto puta u Bursu ostati u trening-centru Koverčano.

Na spisku igrača koji ostaju u Italiji nalaze se neka veoma poznata imena - Nikolo Barela, Danijel Maldini i Đanluka Manćini, ali i nekoliko mladih fudbalera koje je Manćini pozvao u sklopu velikog podmlađivanja reprezentacije.

Prema informacijama italijanskih medija i zvaničnom saopštenju Fudbalskog saveza Italije, u Koverčanu ostaju:

Honest Ahanor

Nikolo Barela

Dijego Kopola

Samuele Injačio

Edi Kvadijo

Danijel Maldini

Đanluka Manćini

Masimo Pesina

Samuele Riči

Mohamed Ali Zoma

Ipak, iza ovog poteza ne stoji klasično "precrtavanje" igrača.

Italijanski savez je objasnio da Manćini želi da rasporedi opterećenje i sačuva igrače za zgusnut raspored, pošto Italiju posle Turske očekuje gostovanje Francuskoj u Parizu, a zatim i novi duel sa Turskom u Bolonji. Zbog toga će desetorica trenirati u Koverčanu uz deo stručnog, kondicionog i medicinsko-fizioterapeutskog štaba.

Odluka je posebno zanimljiva zbog Nikola Barele, jednog od najpoznatijih igrača u grupi koja ostaje u Italiji. Italijanski mediji naglašavaju da je u pitanju tehnička odluka selektora, a ne kazna ili konačno odustajanje od fudbalera.

Manćini je reprezentaciju preuzeo uz najavu velike rekonstrukcije ekipe. Na prvobitnom spisku bilo je 34 igrača, a čak devetorica su dobila prvi poziv u seniorsku reprezentaciju. Među njima su bili Edi Kvadijo, Samuele Injačio i Mohamed Ali Zoma.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija Roberta Manćinija Foto: EPA/Davide Gennari, EPA

Italija je, međutim, novu eru otvorila porazom od Belgije 0:2, pa će protiv Turske tražiti reakciju. Posle tog neuspeha dodatno je pod lupom svaki Manćinijev potez, posebno jer je iskusni stručnjak najavio da želi da što pre proceni nove igrače i napravi reprezentaciju za budućnost.