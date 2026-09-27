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Jedan od najboljih i najvoljenijih Italijana iz sveta fudbala svih vremena Frančesko Toti je rođen 27. septembra 1976. godine i danas obeležava pola veka svog života.

Bio je Frančesko Toti i ostaće Princ Rima, Il Kapitano i Gladijator koji je celu karijeru proveo igrajući za svoju Romu. Imao je fantastičnu karijeru, a njegov oproštaj od fudbala nam je obezbedio jedne od najemotivnijih scena koje su zabeležene na stadionima širom sveta.

A, u moru zanimljivih detalja izdvaja se način na koji je došao do titule prvaka sveta, a Mundijal 2006. godine je osvojio sa 13 šrafova u nozi i 33 kopče posle teške operacije.

Teška povreda na meču sa Empolijem

Bio je 19. februar 2006. godine kada je Frančesko Toti na utakmici protiv Empolija zadobio jednu od najtežih povreda. Lekari su saopštili - kapiten Rome je slomio fibulu, a nekoliko ligamenata i nerava u skočnom zglobu je teško oštećeno.

No, za Italijane to nije bila najgora vest, već nešto drugo: Svetsko prvenstvo u Nemačkoj počinjalo je za 109 dana. "Azuri" bez Totija nisu ni blizu svetskog vrha.

Trka sa vremenom

Odmah je operisan kod čuvenog italijanskog doktora Paola Marijanija. Operacija je trajala nekoliko sati, a lekari su morali da mu ugrade 13 šrafova i trajnu titanijumsku ploču u skočni zglob.

Možda i presudni momenat desio se pre nego što je Toti ušao u operacionu salu.

"Igraću na Svetskom prvenstvu, ali mnogo toga zavisi od tebe", rekao je fudbaler doktoru.

1/9 Vidi galeriju Frančesko Toti Foto: Stefano Dalle Luche/AGF/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

I dok se širom "Čizme" vodila polemika, ko bi trebao da zameni Totija, jedna osoba nikada nije prestala da veruje u njega. Jedan, ali najbitniji. Selektor Marčelo Lipi.

Od samog starta je bio uveren - Toti će igrati u Nemačkoj.

Oporavak je bio bolji od onoga što su očekivali i najveći optimisti. Toti je već posle pet nedelja trčao i opterećivao povređenu nogu.

Nepuna tri meseca posle teške povrede, Toti se vratio na teren. Roma je u Kupu Italije 11. maja igrala, a Toti je bio u timu.

Naravno, nije bio ni blizu svoje idealne forme. Ma, ni 50 odsto.

Lipi je održao reč i poveo ga u Nemačku. Toti je bio jedva na 60 odsto svojih mogućnosti.

Asistencije i penal koji su držali Italiju u životu

Lipi je Totiju predočio da ga neće forsirati, već će mu dozirati minutažu, a da on mora da napravi razliku u tom periodu.

I Toti je to učinio.

Tokom grupne faze, zabeležio je četiri asistencije. Ali, njegov vrhunac bila je utakmica osmine finala protiv Australije. Italija se mučila i mučila. Toti je ušao sa klupe u drugom poluvremenu, a onda je stigao odlučujući trenutak, penal za "Azure" u 90+5. minutu.

Sa pritiskom 60 miliona Italijana i skočnim zglobom sa 13 šrafova i titanijumskom pločicom, Toti je uzeo loptu i poslao loptu u mrežu. Odveo je Italiju u četvrtfinale.

140 dana posle šampion sveta

U četvrtfinalu je lako savladana Ukrajina 3:0, a Toti je upisao dve asistencije, i to kod prva dva gola.

Protiv Nemačke u polufinalu je igrao celu utakmicu, tačnije 120 minuta, pošto su produžeci odlučivali. Italija je slavila 2:0 golovima u 119. i 120. minutu.

Sada već čuveno finale između Italije i Francuske, upamćeno po sukobu Zinedina Zidana i Marka Materacija, pripalo je "Azurima" posle izvođenja penala.

Samo 140 dana nakon operacije od teške povrede, Frančesko Toti je osvojio titulu šampiona sveta.

Skandalozan kraj braka

Možemo da kažemo Totijev ljubavni život je prilično buran, s obzirom na to da se posle 17 godina braka i 20 godina veze, rastao se od supruge Ilari Blazi.

1/10 Vidi galeriju Frančesko Toti i Ilari Blazi Foto: Thibault Monnier / Pacific coast news / Profimedia, Printskrin/Instagram, Profimedia

Taj raskid potresa već nekoliko godina unazad Italiju zbog ostavinske rasprave, ali i detalja koji su doveli do toga.

Slavni fudbaler i model imaju troje dece, Šanel, Kristijana i Izabel, o čijem starateljstvu se takođe vodila žestoka rasprava po sudu.

Toti je pre nekoliko godina izašao u javnost sa detaljima raskida.

"Zbog koronavirusa sam izgubio oca, a žena nije bila sa mnom. Proverio sam njen mobilni, što inače nisam radio do tada i pronašao poruke. Nisam mogao više da spavam, ništa nije bilo isto. Moje supruge, kada mi je najviše bila potrebna, nije bilo. Do mene su dolazile glasine "Čuj, Ilari ima drugog". U stvarnosti je imala više od jednog. Nikad to nismo jedno drugom učinili u 20 godina, a onda su počela stizati upozorenja od raznih ljudi kojima verujem. Jednom sam pogledao njen mobilni i video poruku posrednika između Ilari i treće osobe. Pisalo je 'Vidimo se u hotelu'".

1/7 Vidi galeriju Ilari Blazi Foto: Instagram/ilaryblasi, Printskrin/Instagram

Nakon njihova raskida mediji su pisali kako je i Toti, s vremena na vreme, varao suprugu, no on to demantuje. Tek kasnije počeo je da izlazi s Noemi Boki.

"Bilo je dosta glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Sad ću vam dokazati. Činjenica je da sam upao u depresiju... Pretvarao sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Iz toga sam izašao zahvaljujući Noemi", poručio je Toti.

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