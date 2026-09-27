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Fudbalska utakmica između Irske i Izraela biće odigrana u atmosferi kakva se retko viđa na međunarodnoj sceni.

Pred duel u Debrecinu, irski reprezentativci odlučili su da naprave niz simboličnih poteza, dok je kapiten Izraela Dor Perez jasno odgovorio na njihove odluke.

Irska je, posle višesatnih razgovora i glasanja unutar ekipe, ipak odlučila da izađe na teren. Međutim, reprezentativci su se dogovorili da ne učestvuju u rukovanju sa izraelskim igračima pre utakmice, niti u razmeni zastavica, a tokom susreta nosiće crne trake na rukama u znak sećanja na sve živote izgubljene u sukobu.

Tu nije kraj.

Irski fudbaleri i Fudbalski savez Irske odlučili su da doniraju novac u dobrotvorne svrhe, uključujući sredstva povezana sa utakmicama protiv Izraela. Prema izveštajima irskih medija, očekuje se da donacija bude značajna.

A onda je stigao novi potres.

Golman Irske Gavin Bazunu odlučio je da ne nastupi protiv Izraela. On je saopštio da zbog ličnih uverenja ne želi da igra taj meč, ali nije napustio reprezentativni kamp i stavio je do znanja da će biti na raspolaganju za narednu utakmicu protiv Austrije.

Odluka je izazvala dodatne razgovore unutar ekipe, pa je čak i početak planiranih aktivnosti reprezentacije bio pomeren. Fudbalski savez Irske potom je potvrdio da je značajna većina igrača glasala za to da se utakmica odigra. Tačan rezultat glasanja nije objavljen.

Sa druge strane, kapiten Izraela Dor Perez nije želeo da prećuti situaciju.

1/4 Vidi galeriju Kapiten reprezentacija Izraela - Dor Perez Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Govoreći o stavovima irskih igrača, Perez je poručio da bi trebalo da se bolje informišu i da posete Izrael pre nego što formiraju mišljenje.

"Znamo kakav imidž Izrael ima. Mi sa tim imidžom živimo svakog dana u Izraelu. Vi, kao ljudi sa strane, ne razumete našu stvarnost", poručio je Perez, dodajući da bi igrači trebalo da dođu u Izrael i sami donesu sud.

Kapiten Izraela je potom poručio da će sa svoje strane poštovati sportski deo susreta i pružiti ruku protivnicima ukoliko za to bude prilike.

"Ako ne žele, neka tako bude", bila je njegova poruka.

Dodatnu tenziju podigao je i selektor Irske Heimir Halgrimson, koji je prethodno rekao da njegova ekipa igra "protiv genocida", ali je kasnije priznao da je to bila pogrešna formulacija. Njegove izjave izazvale su oštru reakciju Fudbalskog saveza Izraela.

Uprkos svemu, utakmica će biti odigrana.

Fudbal će tako na nekoliko sati pokušati da nadjača ogroman politički i društveni pritisak koji je prethodio susretu, dok će svaki potez igrača i stručnih štabova biti pod posebnom pažnjom javnosti.