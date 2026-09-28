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Lamin Jamal ne spušta gas! Jedan od najvećih bisera svetskog fudbala otvoreno je poručio da veruje da njegove igre imaju kvalitet za Zlatnu loptu, a uprkos svemu što je već osvojio, glad za individualnim priznanjima kod njega ne jenjava.

U intervjuu za britanski "Gardijan", Jamal je govorio o svojim ambicijama, ali i o momentima koji su obeležili njegov neverovatan uspon.

Posebno se osvrnuo na finale Svetskog prvenstva i priznao da mu je bilo teško da poželi kraj utakmice.

"Bili smo u finalu Svetskog prvenstva i želeo sam da nastavim da igram. Nijednog trenutka nisam pomislio: "Odsviraj do kraja". Uživao sam", rekao je Jamal.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Mladi as Barselone očigledno želi još.

Iako je već stigao do najvećih fudbalskih visina, Jamal ne krije da želi i najprestižniju individualnu nagradu.

Njegova samouverenost posebno dobija na težini kada se zna koliko je dugo pokušavao da pobegne od jednog poređenja koje ga prati praktično od detinjstva.

U pitanju je, naravno, Lionel Mesi.

Svetsku javnost svojevremeno je obišla fotografija na kojoj se kao beba nalazi pored argentinskog fudbalskog genija. Međutim, upravo je Jamal insistirao da fotografija dugo ostane van očiju javnosti.

Čuvao je tu tajnu čak 17 godina.

"Zamolio sam oca da je obriše sa Fejsbuka", otkrio je Jamal.

A razlog je bio vrlo jednostavan – nije želeo da mu poređenje sa Mesijem postane teret.

"Poređenja su bila previše jednostavna, a ja sam želeo da budem Lamin. Nisam želeo da budem Mesi", poručio je mladi Španac.

I upravo je to možda i najvažnija poruka koju Jamal šalje.

Ne želi da bude "novi Mesi". Želi da izgradi sopstveno ime, sopstvenu karijeru i sopstveni put do fudbalske besmrtnosti.