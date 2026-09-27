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Pablo Danijel Osvaldo, nekadašnji napadač Rome, Juventusa, Intera i italijanske reprezentacije, nalazi se u bolnici u Argentini usled ozbiljnog zdravstvenog problema.

Četrdesetogodišnji Osvaldo je operisan zbog teškog pleuralnog izliva, a nakon intervencije, tokom koje mu je ostranjen deo plućnog tkiva, ostao je na intenzivnoj nezi.

Prema informacijama koje je objavila njegova porodica, njegovo stanje se razvija u dobrom pravcu, ali je i dalje pod nadzorom lekara.

Vest je posebno odjeknula zbog svega što je Osvaldo prošao nakon završetka fudbalske karijere.

Od Argentine do reprezentacije Italije

Osvaldo je rođen u Argentini, ali je fudbalsku afirmaciju stekao u Evropi. Tokom karijere igrao je za veliki broj klubova, među kojima su Atalanta, Leće, Fiorentina, Bolonja, Espanjol, Roma, Sautempton, Juventus, Inter, Porto i Boka Juniors.

Posebno je upečatljiv bio period u Romi, gde je svojim igrama stigao i do italijanske reprezentacije.

1/9 Vidi galeriju Pablo Osvaldo Foto: CARLO FERRARO/ANSA, PIER PAOLO FERRERI/ANSA, MATTEO BAZZI/ANSA

Za Italiju je nastupao iako je rođen u Argentini, a upravo je period proveden u evropskom fudbalu napravio od njega fudbalera prepoznatljivog širom sveta.

Poslednji klub mu je bio Banfield, za koji je igrao pre nego što je 2020. godine završio fudbalsku karijeru.

Posle fudbala potpuno drugačiji život

Osvaldo se nakon fudbala okrenuo muzici, ali je vremenom otvoreno govorio o problemima sa kojima se suočavao van terena.

U martu 2024. godine je javno priznao da prolazi kroz veoma težak period i da se bori sa depresijom i zavisnostima. Tada je rekao da je navučen na drogu i alkohol, da je započeo psihijatrijsko lečenje i javno zatražio pomoć.

Govorio je i o tome koliko se njegov život razlikovao od onoga koji je vodio tokom fudbalske karijere.

Njegovo priznanje je tada izazvalo veliku pažnju.

Ponovo u bolnici

Nekoliko godina kasnije, Osvaldo se ponovo našao u centru pažnje zbog zdravstvenog problema.

Prema informacijama argentinskih medija, danima se nije osećao dobro, a njegova sestra ga je pronašla u njegovom domu u Banfildu i odvela po medicinsku pomoć. Nakon pregleda utvrđeno je da ima pleuralni izliv na desnoj strani, zbog čega je morao na operaciju. Posle intervencije smešten je na intenzivnu negu.

Pleuralni izliv predstavlja nakupljanje tečnosti između pluća i unutrašnje strane grudnog koša, a ozbiljnost stanja zavisi od njegovog uzroka i količine tečnosti.

U Osvaldovom slučaju pojavili su se različiti medijski navodi o mogućim uzrocima njegovog zdravstvenog problema, ali njih ne treba predstavljati kao potvrđene činjenice bez zvanične medicinske potvrde.

Imao sve, pa prošao kroz pakao

Osvaldova karijera je bila spoj velikog talenta, nastupa za neke od najvećih evropskih klubova i reprezentacije Italije, ali i brojnih turbulencija i kontroverzi.

Prošao je put od fudbalera koji je igrao na stadionima širom Evrope, preko odluke da se posveti muzici, do javnog priznanja da se bori sa ozbiljnim ličnim problemima njegov život nakon fudbala dobio je potpuno drugačiji tok.

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