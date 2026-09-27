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Nakon poraza od Grčke u prvom kolu Lige nacija, Srbija će od 18 časova igrati protiv Holandije na stadionu Rajko Mitić.

Prema informacijama dostupnim na sajtu UEFA, Veljko Paunović je odredio spisak od 23 igrača koji konkurišu za sastav protiv Holanđana.

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Primetno je da na spisku, od pozvanih reprezentativaca, nema sledećih pet igrača:

Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, Petar Sukačev, Lazar Nikolić i Jovan Milošević

Ko je u sastavu?

Sve to znači da bi šansu u drugom kolu mogli da dobiju sledeći fudbaleri:

Đorđe Petrović, Filip Stanković, Vanja Milinković-Savić, Kosta Nedeljković, Strahinja Pavlović, Filip Kostić, Nikola Simić, Srđan Babić, Strahinja Eraković, Aleksa Terzić, Vanja Dragojević, Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Stefan Džodić, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Saša Lukić, Luka Jović, Dejan Joveljić, Dušan Tadić, Andrija Živković, Mihajlo Cvetković.

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