Slušaj vest

Srpski sudija Nenad Minaković deliće pravdu na utakmici između reprezentacija Škotske i Švajcarske u drugom kolu grupe B1 Lige nacija, saopštila je UEFA.

Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Milana Mitića.

U VAR sobi biće Momčilo Marković i Aleksandar Živković.

Nenad Minaković na 180. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dakle, kompletna srpska ekipa.

Duel između Škotske i Švajcarske biće odigran u utorak od 20.45 sati u Glazgovu.

Škoti su u prvom kolu remizirali bez golova sa Slovenijom u Ljubljani, dok su Švajcarci u Skoplju pobedili Severnu Makedoniju rezultatom 3:0.

Kurir sport/sportske.net

Ne propustiteFudbal"GOVORILI SU DA ME ŽENA VARA, A ONDA SAM SAZNAO JOŠ GORU ISTINU!" Jedan od najvećih ikad je sa 13 šrafova osvojio SP, pa upao u depresiju zbog fatalne plavuše
ilari-blazi-francesko-toti-4.jpg
FudbalPAUNOVIĆ DONEO TEŠKU ODLUKU PRED UTAKMICU PROTIV HOLANDIJE! Selektor morao da precrta petoricu fudbalera!
Veljko Paunović
Fudbal"NE ZNAČI DA ĆE ME SVI VOLETI..." Oglasio se sin legendarnog Srbina nakon što je izbačen iz reprezentacije Srbije
Lazar Jovanović u dresu reprezentacije
FudbalŠOKANTNA VEST: PROSLAVLJENI FUDBALER SE BORI ZA ŽIVOT! Sestra ga pronašla u jezivom stanju, lekari uklonili deo pluća, nedavno pričao o paklu kroz koji prolazi
Pablo Osvaldo

Bonus video:

01:25
Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport