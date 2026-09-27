Srpske fudbalske sudije su dobile poverenje od strane UEFA.
LIGA NACIJA
VELIKO POVERENJE ZA SRPSKE SUDIJE! UEFA odabrala naše arbitre za važnu utakmicu reprezentacija
Slušaj vest
Srpski sudija Nenad Minaković deliće pravdu na utakmici između reprezentacija Škotske i Švajcarske u drugom kolu grupe B1 Lige nacija, saopštila je UEFA.
Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Milana Mitića.
U VAR sobi biće Momčilo Marković i Aleksandar Živković.
Nenad Minaković na 180. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Dakle, kompletna srpska ekipa.
Duel između Škotske i Švajcarske biće odigran u utorak od 20.45 sati u Glazgovu.
Škoti su u prvom kolu remizirali bez golova sa Slovenijom u Ljubljani, dok su Švajcarci u Skoplju pobedili Severnu Makedoniju rezultatom 3:0.
Kurir sport/sportske.net
Bonus video:
Reaguj
Komentariši