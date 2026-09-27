MURINJO NA NEVEROVATAN NAČIN PREDVIDEO BUDUĆNOST?! Jedan deo njegove lude prognoze se već ostvario, sada čeka drugi
- Žoze Murinjo je još 2024. predvideo da bi Mančester siti mogao da bude kažnjen zbog kršenja pravila i da titula iz 2017/18 možda pripadne Mančester junajtedu.
- Portugalac je tada rekao da bi, ako se proces završi u njihovu korist, Junajtedu trebalo da budu upisani pobeda, bonus i zlatna medalja.
Podsetimo, "građani" čekaju kaznu koja že biti izrečena nakon što je klub osuđen da je prekršio 114 od 115 tačaka u kojima je osumnjičen za kršenja pravila.
Zanimljivo je da je Žoze Murinjo još 2024. godine govorio šta bi moglo da se dogodi.
Naime, on je tada poručio da se nada da bi mogla da mu se naknadno upiše titula iz sezone 2017/18 kada je sa Mančester Junajtedom bio drugi na tabeli Premijer lige na kraju sezone, baš u slučaju da Mančester siti bude proglašen krivim.
Prorok Žoze?
"Znate, osvojio sam Ligu Evrope, bili smo drugi u Premijer ligi u sezoni 2017/18. Smatram da imamo šanse da se pobeda pripiše nama u Premijer ligi. Jer znate, Mančester siti će možda bodovno kazniti i moguće je da će titula pripasti Mančester Junajtedu", rekao je Murinjo tada i dodao:
"Kada se proces završi, dužni su da mi isplate bonus za pobedu i uruče zlatnu medalju", poručio je Portugalac 2024. godine.
Sada nam ostaje da sačekamo konačnu odluku Suda i da vidimo da li će Portugalac biti u potpunosti u pravu sa svojim nagađanjem.
Bonus video: