Slušaj vest

Podsetimo, "građani" čekaju kaznu koja že biti izrečena nakon što je klub osuđen da je prekršio 114 od 115 tačaka u kojima je osumnjičen za kršenja pravila.

Zanimljivo je da je Žoze Murinjo još 2024. godine govorio šta bi moglo da se dogodi.

Naime, on je tada poručio da se nada da bi mogla da mu se naknadno upiše titula iz sezone 2017/18 kada je sa Mančester Junajtedom bio drugi na tabeli Premijer lige na kraju sezone, baš u slučaju da Mančester siti bude proglašen krivim.

Prorok Žoze?

"Znate, osvojio sam Ligu Evrope, bili smo drugi u Premijer ligi u sezoni 2017/18. Smatram da imamo šanse da se pobeda pripiše nama u Premijer ligi. Jer znate, Mančester siti će možda bodovno kazniti i moguće je da će titula pripasti Mančester Junajtedu", rekao je Murinjo tada i dodao:

Žoze Murinjo na klupi Real Madrida  Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada se proces završi, dužni su da mi isplate bonus za pobedu i uruče zlatnu medalju", poručio je Portugalac 2024. godine.

Sada nam ostaje da sačekamo konačnu odluku Suda i da vidimo da li će Portugalac biti u potpunosti u pravu sa svojim nagađanjem.

Ne propustiteFudbalRODRI STAO UZ MANČESTER SITI! Bivši as "građana" poslao JASNU PORUKU: "Verovaćemo klubu!"
Rodri
FudbalFRKA! Haos u Mančester Sitiju! Igrači razmatraju odlazak posle presude!
Mančester siti
FudbalHAOS U ALŽIRU: Zvezda Mančester sitija odbila selektora, pa IZBAČENA IZ REPREZENTACIJE!
Rajan Ait-Nuri
FudbalMANČESTER SITI U CENTRU SKANDALA: Predsednik poslao OŠTRU PORUKU posle navoda o 114 krivica
Kaldun Al Mubarak

Bonus video:

00:22
Stadion "Žoze Murinjo" na Ubu Izvor: Kurir