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Podsetimo, "građani" čekaju kaznu koja že biti izrečena nakon što je klub osuđen da je prekršio 114 od 115 tačaka u kojima je osumnjičen za kršenja pravila.

Zanimljivo je da je Žoze Murinjo još 2024. godine govorio šta bi moglo da se dogodi.

Naime, on je tada poručio da se nada da bi mogla da mu se naknadno upiše titula iz sezone 2017/18 kada je sa Mančester Junajtedom bio drugi na tabeli Premijer lige na kraju sezone, baš u slučaju da Mančester siti bude proglašen krivim.

Prorok Žoze?

"Znate, osvojio sam Ligu Evrope, bili smo drugi u Premijer ligi u sezoni 2017/18. Smatram da imamo šanse da se pobeda pripiše nama u Premijer ligi. Jer znate, Mančester siti će možda bodovno kazniti i moguće je da će titula pripasti Mančester Junajtedu", rekao je Murinjo tada i dodao:

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada se proces završi, dužni su da mi isplate bonus za pobedu i uruče zlatnu medalju", poručio je Portugalac 2024. godine.

Sada nam ostaje da sačekamo konačnu odluku Suda i da vidimo da li će Portugalac biti u potpunosti u pravu sa svojim nagađanjem.

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