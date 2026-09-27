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Još jednom je zablistao Luka Modrić koji je postigao vodeći gol na meču.

1/6 Vidi galeriju Luka Modrić na meču protiv Češke u Ligi nacija Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

U 203. nastupu za nacionalni tim postigao je jubilarni 30. pogodak, kojim je početkom drugog poluvremena doneo prednost Hrvatskoj. Češka je izjednačila preko Adama Karabeca, ali je pobedu gostima obezbedio Marko Pašalić.

Slaven Bilić otkrio je da je Modrić održao kratak govor saigračima, koji je čak i iskusnog stručnjaka ostavio bez reči.

"Tih 30 sekundi... Čak sam i ja, koji ga toliko dobro poznajem, ostao u šoku i rekao: ‘Vau’", ispričao je selektor Hrvatske.

Posle utakmice komplimenti su stizali i iz češkog tabora. Golman Lukaš Horniček prvi put je igrao protiv Modrića i nije krio oduševljenje.

"On je stvarno lud. Bog. Neverovatan igrač. Nažalost po nas, ponovo je napravio razliku", poručio je češki čuvar mreže.

Modrić je na teren izašao posle problema sa gripom i nekoliko dana bez treninga, ali ga to nije sprečilo da diktira ritam i ponovo bude najvažniji igrač Hrvatske. Sa 41 godinom nastavio je da pomera granice, dok je Bilić pobedom započeo svoj drugi mandat na klupi "vatrenih".