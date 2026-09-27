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Svečano je bilo danas u Zemunelu.

Fudbalski klub Partizan otvorio je novi teren sa tribinama u "Zemunelu", a u tu čast crno-beli su odigrali prijateljsku utakmicu protiv ruske Rodine.

I pokazali boljke koje ih prate od početka sezone pošto su gosti iz bratske Rusije slavili sa 3:2.

Pred oko 400 navijača za koje je ulaz bio besplatan, golove za tim Saše Ilića su postigli Ibrahim Zubairu i Nemanja Trifunović. Gostima su pobedu doneli Timošenko, Sisoko i autogolom Mateja Milovanović.

Ruku na srce, Partizan je igrao u kombinovanom sastavu, bez nekolicine reprezentativaca, ali je veći broj primljenih golova ipak ne bi smeo da se ponavlja iz utakmice u utakmicu.

Saša Ilić je za ovu utakmicu kao startere odredio sledećih 11: Milošević, Milovanović, Mitrović, Lima, Đurđević, Baba, Alilović, Trifunović, Miladinović, Zubairu, Lekić. Na klupi za rezervne igrače su bili: Krunić, Jurčević, Lazarević, Sek, Čumić, Že, Rakić, Milošević, Roman, Obradović, Makević.