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Holandija je povela golom iz penala u 30. minutu.

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Terzić je pomalo neoprezno oborio brzonogog Samervila nakon prodora po desnoj strani, a sudija Marčinak pokazao je na "kreč".

Meks Merdink je pogodio sa bele tačke, Vanja Milinković Savić je pročitao stranu, ali je Holanđanin bio precizan.

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Navijači Holandije - radost posle gola Izvor: Kurir