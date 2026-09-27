Fudbaleri Srbije i Holandije sastaju se u 2. kolu A divizije Lige nacija.
LIGA NACIJA
SRBIJA POKLONILA GOL HOLANDIJI: Terzić nepotrebno skrivio penal na Marakani...
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Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Terzić je pomalo neoprezno oborio brzonogog Samervila nakon prodora po desnoj strani, a sudija Marčinak pokazao je na "kreč".
Meks Merdink je pogodio sa bele tačke, Vanja Milinković Savić je pročitao stranu, ali je Holanđanin bio precizan.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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