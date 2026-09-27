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Stouk je tada je poražen od Mančester sitija sa 0:1, a Pjulis danas smatra da je njegov klub oštećen ukoliko se potvrde navodi o kršenju finansijskih pravila.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

"Izgubili smo od tima za koji je utvrđeno da je prekršio finansijska pravila Premijer lige. Nisu samo pobedili Stouk u finalu FA kupa, već su osvojili čitav niz trofeja i potom više od decenije potpuno dominirali engleskim fudbalom. Ako su ta pravila prekršena, kakva će onda biti kazna?", napisao je Pjulis u kolumni za BBC.

Prema dosadašnjim izveštajima, nezavisna komisija je donela odluke po optužbama, ali Premijer liga ih još nije javno objavila. Klub je saopštio da proces i dalje traje, dok se očekuje žalba Mančester sitija. Kazne takođe još nisu određene.

Pjulis smatra da bi navijači Stouka mogli da zatraže da njihovom klubu bude vraćen trofej osvojen 2011. godine.

"Znam da će svi navijači Stouka zahtevati da Siti preda trofej i da će svaki klub koji smatra da je pogođen njihovim postupcima razmotriti pravne mogućnosti", naveo je bivši trener.

Ipak, ne očekuje da će se istorija promeniti na takav način.

"Ne očekujem da će Mančester siti pozvati klub ili mene i ponuditi da vrati FA kup iz 2011. godine i medalje koje su njihovi igrači tada dobili. Ne verujem ozbiljno ni da će drugi trofeji i titule biti vraćeni", rekao je.

Kao realniju mogućnost naveo je oduzimanje bodova i veliku novčanu kaznu, ali je naglasio da bi eventualna kazna teško mogla da promeni ono što se dogodilo pre 15 godina.