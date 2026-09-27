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Kukan je kroz višedecenijski rad ostavio neizbrisiv trag u kući fudbala Bosne i Hercegovine, gde je tokom godina bio angažovan na brojnim odgovornim funkcijama.

Poseban doprinos dao je radu sa omladinskim i futsal selekcijama BiH, obavljajući dužnost ekonoma za mlada (U21) i seniorska reprezentativna odabrana društva. Tokom brojnih okupljanja i mečeva važio je za omiljenog člana stručnog štaba i osobu od velikog poverenja.

Od svog dugogodišnjeg saradnika emotivnom porukom oprostio se i Fudbalski savez BiH:

"Fudbalski savez BiH izražava iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Nihada Kukana."

Informacije o vremenu i mestu sahrane biće poznate naknadno.

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