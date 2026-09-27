Dugogodišnji sportski radnik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Nihad Kukan, preminuo je u Sarajevu u 55. godini
TUGA
REGION U SUZAMA: Umro Nihad Kukan
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Kukan je kroz višedecenijski rad ostavio neizbrisiv trag u kući fudbala Bosne i Hercegovine, gde je tokom godina bio angažovan na brojnim odgovornim funkcijama.
Poseban doprinos dao je radu sa omladinskim i futsal selekcijama BiH, obavljajući dužnost ekonoma za mlada (U21) i seniorska reprezentativna odabrana društva. Tokom brojnih okupljanja i mečeva važio je za omiljenog člana stručnog štaba i osobu od velikog poverenja.
Od svog dugogodišnjeg saradnika emotivnom porukom oprostio se i Fudbalski savez BiH:
"Fudbalski savez BiH izražava iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Nihada Kukana."
Informacije o vremenu i mestu sahrane biće poznate naknadno.
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