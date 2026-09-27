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Uroš Račić trenutno nastupa za Aris iz Soluna, a tokom karijere igrao je u brojnim evropskim ligama, noseći dresove Crvene zvezde, Valensije, Tenerifa, Famalikaa, Brage, Sasuola i Vest Bromvič Albiona.

Srpski vezista gostovao je u podkastu "Linked" na TV Arena Esport, gde je, osim fudbala, govorio i o svojoj velikoj ljubavi prema popularnoj igri "Counter-Strike". Račić je otkrio i sa kojim je srpskim reprezentativcima svojevremeno delio partije na serveru.

1/9 Vidi galeriju Uroš Račić Foto: Fss

- Igrao sam pre sa Živkovićem (Andrija), što je u PAOK-u i reprezentaciji. Igrao sam sa Joveljom (Dejan Joveljić), igrao sam čini mi se i neki gejm sa Terzom (Aleksom Terzićem) - rekao je Račić.

Ipak, najviše pažnje privukle su njegove reči o budućnosti. Fudbaler Arisa ne krije da bi voleo da se jednog dana vrati na stadion na kojem je napravio prve velike korake.

- Za sada, to što me drži, je da bih voleo da završim karijeru u Crvenoj zvezdi. Da li će tako biti - poručio je Račić.

Ostaje da se vidi da li će mu se ta želja jednog dana i ostvariti.

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