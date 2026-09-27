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Fudbalska reprezentacija Srbije dočekala je selekciju Holandije u drugom kolu Lige nacija, a za razliku od susreta sa Grčkom, tribine stadiona "Rajko Mitić" znatno su popunjenije.

Utakmicu protiv Grčke, koju su "orlovi" izgubili rezultatom 2:1, pratilo je svega 5.701 gledalaa, što je bila jedna od najslabijih poseta u istoriji domaćih utakmica reprezentacije.

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic, Kurir Sport

Slika na Marakani protiv Holandije potpuno je drugačija. Prema informacijama sa stadiona, na tribinama se okupilo oko 15.000 navijača, gotovo tri puta više nego na premijeri protiv Grčke.

Interesovanje je tako značajno poraslo već za drugi meč novog ciklusa, a "orlovi" će protiv jedne od najjačih evropskih selekcija imati mnogo veću podršku sa tribina.

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Navijači Holandije Izvor: Kurir