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Holandija je povela golom penala u 30. minutu, a Srbija izjednačila početkom drugog poluvremena.

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Selektor Veljko Paunović reagovao je dvostrukom izmenom na poluvremenu.+Sergej Milinković-Savić i Dejan Joveljić su završili utakmicu. Ušli su Dušan Tadić i Luka Jović i to se odmah isplatilo.

Najpre je Srbija promašila dve velike šanse da bi iz trećeg pokušaja Luka Jović zatresao mrežu Verbrugena u 46. minutu.

Srbija je krenula u ozbiljan napad na početku drugog poluvremena, velike šanse su promašili Jović i Živković, a u nastavku se lopta ponovo odbila do Jovića koji je savladao Verbrugena.

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Navijači Holandije - radost posle gola Izvor: Kurir