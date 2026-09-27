Fudbaleri Srbije i Holandije sastaju se u 2. kolu A divizije Lige nacija.
LIGA NACIJA
JOVIĆ IZ SVLAČIONICE ZA ERUPCIJU NA MARAKANI: Ovako je Srbija izjednačila protiv Holandije...
Slušaj vest
Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Selektor Veljko Paunović reagovao je dvostrukom izmenom na poluvremenu.+Sergej Milinković-Savić i Dejan Joveljić su završili utakmicu. Ušli su Dušan Tadić i Luka Jović i to se odmah isplatilo.
Najpre je Srbija promašila dve velike šanse da bi iz trećeg pokušaja Luka Jović zatresao mrežu Verbrugena u 46. minutu.
Srbija je krenula u ozbiljan napad na početku drugog poluvremena, velike šanse su promašili Jović i Živković, a u nastavku se lopta ponovo odbila do Jovića koji je savladao Verbrugena.
Reaguj
Komentariši