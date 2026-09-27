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Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u drugom kolu Lige nacija na stadionu Rajko Mitić od selekcije Holandije rezultatom 2:1.

Posle utakmice na Marakani, u izjavi za "TV Arena sport", selektor Orlova Veljko Paunović dao je kratku analizu:

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Moglo je bolje i treba čestitati rivalu, ali i našim momcima jr smo mnogo napredovali u donosu na duel protiv Grčke. Počeli smo da verujemo i dva puta smo pokušali da se vratimo danas. Na poluvremenu smo videli da možemo do pobede. Prijala nam je podrška publike danas!

O Luki Joviću:

- Moj metod su poverenje i podrška. Mnogo mi je drago što je samnom proslavio gol - rekao je Paunović.

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Navijači Holandije - radost posle gola Izvor: Kurir