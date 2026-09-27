Fudbaleri Srbije i Holandije sastaju se u 2. kolu A divizije Lige nacija.
LIGA NACIJA
MERDINK PONOVO UTIŠAO MARAKANU: Ovako je Holandija povela protiv Srbije
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Holandija je u 69. minutu ponovo došla u vođstvo i krunisala veliku inicijativu.
Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Meks Merdink je dvostruki strelac. Til je asistent. Lepa akcija Holandije.
Praktično, gol je visio u vazduhu i samo se čekalo kada će gosti postići gol.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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