Slušaj vest

Holandija je u 69. minutu ponovo došla u vođstvo i krunisala veliku inicijativu.

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Meks Merdink je dvostruki strelac. Til je asistent. Lepa akcija Holandije.

Praktično, gol je visio u vazduhu i samo se čekalo kada će gosti postići gol.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

Ne propustiteFudbalJOVIĆ IZ SVLAČIONICE ZA ERUPCIJU NA MARAKANI: Ovako je Srbija izjednačila protiv Holandije...
SERBIA-NETHERLANDS_57.JPG
FudbalSRBIJA POKLONILA GOL HOLANDIJI: Terzić nepotrebno skrivio penal na Marakani...
SERBIA-NETHERLANDS_37.JPG
FudbalSRBIJA - HOLANDIJA: Jović promašio izjednačenje, šteta
SERBIA-NETHERLANDS_63.JPG
FudbalPAUNOVIĆ DONEO TEŠKU ODLUKU PRED UTAKMICU PROTIV HOLANDIJE! Selektor morao da precrta petoricu fudbalera!
Veljko Paunović

00:35
Navijači Holandije - radost posle gola Izvor: Kurir