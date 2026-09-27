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Fudbaleri Danske pobedili su u Kopenhagenu selekciju Velsa sa 2:0, u meču drugog kola Grupe A4 Lige nacija.Danska je do vođstva mogla u 24. minutu, ali je pogodak Gustava Isaksena poništen zbog ofsajda.

1/7 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Domaća selekcija je povela autogolom Bena Dejvisa u 53. minutu, a Isaksen se u strelce upisao u 66. minutu.

Večeras se u okviru ove grupe u Oslu sastaju Norveška i Portugal.

Norveška, Portugal (utakmica manje) i Danska imaju po tri boda, dok je Vels posle dva odigrana kola bez bodova.

U sledećem kolu Danska 1. oktobra dočekuje Portugal, a Vels na svom terenu igra protiv Norveške.

Austrija je u Beču savladala tzv. Kosovo sa 3:1, u utakmici drugog kola Grupe B3 Lige nacija.

Austriju je u vođstvo doveo David Afengruber u 23. minutu, dok je Džunior Adamu povećao rezultat u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol za Austriju postigao je Karni Čukvuemeka u 61. minutu, a konačnih 3:1 postavio je Edon Žegrova u 83. minutu sa penala.

U okviru ove grupe večeras se u Debrecinu sastaju Izrael i Irska.

Austrija ima šest bodova, tzv. Kosovo tri boda, a Irska i Izrael uz utakmicu manje, nemaju bodove.

U narednom kolu Austrija gostuje Irskoj, a tzv. Kosovo u Mađarskoj igra protiv Izraela.

U okviru D divizije Lige nacija Gibraltar i Andora su odigrali nerešeno 0:0.