LAŽNA DRŽAVA PONIŽENA U BEČU: Danska pobedila Vels, Austrija bolja od tzv. Kosova u Ligi nacija
Fudbaleri Danske pobedili su u Kopenhagenu selekciju Velsa sa 2:0, u meču drugog kola Grupe A4 Lige nacija.Danska je do vođstva mogla u 24. minutu, ali je pogodak Gustava Isaksena poništen zbog ofsajda.
Domaća selekcija je povela autogolom Bena Dejvisa u 53. minutu, a Isaksen se u strelce upisao u 66. minutu.
Večeras se u okviru ove grupe u Oslu sastaju Norveška i Portugal.
Norveška, Portugal (utakmica manje) i Danska imaju po tri boda, dok je Vels posle dva odigrana kola bez bodova.
U sledećem kolu Danska 1. oktobra dočekuje Portugal, a Vels na svom terenu igra protiv Norveške.
Austrija je u Beču savladala tzv. Kosovo sa 3:1, u utakmici drugog kola Grupe B3 Lige nacija.
Austriju je u vođstvo doveo David Afengruber u 23. minutu, dok je Džunior Adamu povećao rezultat u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Treći gol za Austriju postigao je Karni Čukvuemeka u 61. minutu, a konačnih 3:1 postavio je Edon Žegrova u 83. minutu sa penala.
U okviru ove grupe večeras se u Debrecinu sastaju Izrael i Irska.
Austrija ima šest bodova, tzv. Kosovo tri boda, a Irska i Izrael uz utakmicu manje, nemaju bodove.
U narednom kolu Austrija gostuje Irskoj, a tzv. Kosovo u Mađarskoj igra protiv Izraela.
U okviru D divizije Lige nacija Gibraltar i Andora su odigrali nerešeno 0:0.