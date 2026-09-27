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Golman Srbije Vanja Milinković-Savić video je dobre stvari u porazu od Holandije.

Srbija je izgubila od Holandije 2:1 u utakmici 2. kola Lige nacija.

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Pomaka sigurno ima s obzirom da si igrao sa mnogo kvalitetnijim protivnikom. Moraš biti zadovoljan, Holandija ti malo toga pruža, a to malo što su pružili si mogao da iskoristiš. Kad igraš protiv ovakve velesile, to je potpuno drugačija dinamika, potpuno drugačija brzina. Stizali smo koliko smo mogli", rekao je čuvar mreže.

Milinković-Savić se osvrnuo i na podršku sa tribina.

"Za to smo mi tu, da privučeš pažnju, da dođe roditelj sa detetom, da daš primer tom detetu. I to je na nama zadatak. Nadam se da će se tako nastaviti".