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1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, i u prvom kolu je Srbija izgubila istim rezultatom, ali od Grčke.

Holandija je posle remija sa Nemačkom (1:1) upisala prvu pobedu.

Dvostruki strelac za goste je Merding, prvi gol je postigao u 30. minutu iz penala, a drugi u 69. minutu.

Jedini gol za Srbiju je postigao Luka Jović u 46. minutu.

Na konferenciji za medije nakon meča govorio je selektor Srbije Veljko Paunović. koji je zadovoljan prikazanim na Marakani.

"Sledi proces i vreme u kojem moramo da se uzdignemo. Ovaj meč je pokazao da se našim navijačima svidela igra reprezentacije, nismo se predali, bili organizovani, imali akcije... Ovo je korak napred, ali i dalje postoji proces, moramo da budemo u najboljem izdanju... Ono što je pozitivno je da su momci verovali, kroz tunel sam govorio "Momci, vidite da možemo...". Svirali su nam penal, po meni nezaslužen i premekan."

Izmene dobre i pravovremene

"Izmene i svi pojedinci koji su ušli su doprineli da guramo protivnika. Videli ste da smo došli do njihovog kaznenog prostora, čak i Vanja, takmičili smo se do kraja."

Igrači su se borili.

"Ne postoje lakši protivnici, borili smo se za ovo i pokažemo dostojanstvo. Da damo sve od sebe da budemo kompetentni, da izvučemo najviše iz jakog takmičenja. Pripremićemo se za predstojeće dve utakmice da izvučemo pozitivan rezultat i dođemo do prvih bodova. Svaka čast Holandiji, ali borićemo se."

Sudijski kriterijum neujednačen

"Cilj nam je bio da igramo čvrsto, da pokušamo da ne primimo gol. Nije bilo do nas, nismo mi popustili, već sudijska odluka nije bila tačna. Takođe, ni kriterijum nije bio isti. Njima je bilo laknulo kada su dobili penal jer smo bili jako blizu, Lukić i Stanković su bili blizu jedan drugog i uradili veliki posao u presingu. Izašli smo u drugom delu sa ofanzivom, napravili pritisak i dali gol, ništa nismo menjali."

Nismo sali ništa Holanđanima.

"Ne bi se dopalo nama, niti publici da spekulišemo. Ne verujem da bi se dopalo publici, zaključili smo da Holandija ima problem sa tranzicijama, zbog čega smo se opredelili za to. Holanđani su Nemcima osvojili svaku loptu na prekidu, a mi im nismo dali ništa - odbranili smo šesnaesterac."

Povredio se Sergej Milinković-Savić

"Ima mnogo prostora za uigravanje, jun je zatvorena priča. Mislim da smo izgledali odlično, imali smo peh zbog povrede Sergeja, videćemo obim povrede. Kada smo napravili izmene ne znam da li je neko primetio da se nešto promenio, baš smo tad i dali gol, pokazali smo uigranost. Videlo se da se radilo nešto, da smo se uigravali."

Sledi Nemačka.

"Nivo se podiže, iz meča u meč. Nemci imaju svoja sredstva, mi svoja, kada smo složni približavamo se nečemo što će da nam donese rezultat. Da ne primamo više toliko golova. Nismo toliko odbrambeno loši koliko kada primamo golove.", rekao je Paunović za kraj konferencije.

U drugoj utakmici večeras igraju Nemačka i Grčka.

U narednom kolu Srbija će 1. oktobra gostovati Nemačkoj.

Tri dana kasnije, Holandija će ugostiti Srbiju u revanšu.