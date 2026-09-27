- Igrali smo protiv nikskog i srednjeg bloka, Tadić je napravio razliku kada je ušao. Malo smo patili, ali imali smo kontrolu većim delom meča. Ovo je proces, druga mi je utakmica kao selektora, neće biti lako. Moj tim napreduje iz dana u dan, zadovoljan sam kako igramo. Očekavali smo rotacije Srbije, znao je Paunović da ćemo pokušati da dominiramo, da ćemo koristiiti prostor. Popravićemo sve ono što nije dobro - rekao je Ćavi.