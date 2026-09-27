ĆAVI POTPUNO ISKREN! Analizirao Srbiju nakon pobede u Beogradu, pomenuo i Veljka Paunovića!
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2:1 na stadionu "Rajko Mitić", u drugom kolu A divizije Lige nacija.
Ćavi je na terenu istakao najbitnije tačke meča:
- Igrali smo protiv nikskog i srednjeg bloka, Tadić je napravio razliku kada je ušao. Malo smo patili, ali imali smo kontrolu većim delom meča. Ovo je proces, druga mi je utakmica kao selektora, neće biti lako. Moj tim napreduje iz dana u dan, zadovoljan sam kako igramo. Očekavali smo rotacije Srbije, znao je Paunović da ćemo pokušati da dominiramo, da ćemo koristiiti prostor. Popravićemo sve ono što nije dobro - rekao je Ćavi.
Holandija posle dva meča Grupe 2 Lige A Lige nacija ima četiri boda, a sledeći izazov ima u Grčkoj 1. oktobra, dok tri dana kasnije igra revanš protiv Srbije kod kuće.
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