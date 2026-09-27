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Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2:1 na stadionu "Rajko Mitić", pa je nakon dva kola Lige nacija bez osvojenog boda.

Posle meča utiske je izneo Aleksandar Stanković, koji je istakao borbenost ekipe i naglasio da je ponosan na saigrače.

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Borili smo se do kraja, mislim da smo odigrali fantastičnu utakmicu, pogotovo prvo poluvreme. Da nisu imali penal, možda ne bi ni dali gol. Ponosan sam na njih što smo se borili do kraja. Rezultat je to što jeste, ali idemo dalje - rekao je Stanković.

Govorio je i o pripremama za kvalifikacije koje Srbiju očekuju u martu.

- Spremamo se. Ako ovako nastavimo, bićemo spremniji nego sad. Uz rad selektora i stručnog štaba, da stignemo što spremniji.

Na pitanje da li je nezadovoljan napustio teren, Stanković je odgovorio:

- Ne, mnogo sam ponosan i srećan. Mogli smo da pobedimo utakmicu, ali izgubili smo na kraju i to je fudbal. Vratiće se sve.

Sledeći izazov za Srbiju biće duel sa Nemačkom.

- Očekujem isto ovako da se borimo, da imamo više šansi. Znamo kakva je Nemačka, imamo i mi svoje prednosti. Videćemo.

Na kraju je upitan šta bi trebalo popraviti u igri Srbije.

- Ne znam stvarno, to zna selektor sigurno i sprema se da bude bolje - zaključio je Stanković.

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