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Luka Jović mogao je da se proslavi protiv Holandije u meču 2. kola Lige nacija.

Ovako, njegov gol je utešna nagrada u porazu 1:2 na stadionu "Rajko Mitić".

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jović je ušao na poluvremenu i praktično već u prvom minutu nastavka zatresao mrežu.

"Odigrali smo dobru utakmicu, dosta bolju nego protiv Grčke. Pokazali smo zube, pokazali smo da možemo. Dobili smo samopouzdanje i ovo treba da nam bude pokazatelj kako treba dalje. Mogao sam da postignem tri gola, kao i protiv Grčke. Nekada uđe, nekada ne. To je fudbal", rekao je Jović.

Šta je nedostajalo Srbiji za pobedu?

"Kvalitet. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, a ne neke tamo", jasan je bio Jović.