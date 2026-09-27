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1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, i u prvom kolu je Srbija izgubila istim rezultatom, ali od Grčke.

Holandija je posle remija sa Nemačkom (1:1) upisala prvu pobedu.

Dvostruki strelac za goste je Merding, prvi gol je postigao u 30. minutu iz penala, a drugi u 69. minutu.

Jedini gol za Srbiju je postigao Luka Jović u 46. minutu.

"Orlovi" su u utakmici 2. kola A2 grupe poraženi u Beogradu od Holandije sa 1:2 (0:1).

Svoje impresije posle meča izneo je kapiten Holandije Virdžil van Dajk.

"Teren... Nije bilo lako igrati. Imali smo mnogo šansi da olakšamo sebi. Srbija ima kvalitet. Na kraju smo pobedili, ali mnogo stvari treba da popravimo", rekao je Van Dajk.

Nije bio raspoložen da daje savete Srbiji kako da unapredi svoj nivo.

"Igraćemo vrlo brzo ponovo, ne znam da li sam u poziciji da dajem savete..."

I "lale" su na novom startu sa Ćavijem Ernandesom.

"Bolje smo izgledali. Ne bih poredio jer su drugačiji protivnici, različiti stilovi igre. Dosta dobrih stvari, gledamo pozitivno, da se popravimo. Novu eru smo počeli pre šest dana praktično, ima dosta stvari da popravimo", zaključio je Van Dajk.