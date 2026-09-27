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Holandija je slavila rezultatom 2:1, a samim tim, to je bio prvi put da je naš tim tri puta uzastopno u istoriji izgubio na našem najvećem stadionu. To se nije desilo nikada do sada.

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Za sve vreme trajanja Srbije i Crne Gore od 1995. godine, pa do razlaza 2006. godine, nacionalni tim je na stadionu Zvezde imao samo tri poraza - dva od Rusije i jedan od Norveške, ali ne uzastopno.

Ni nakon toga Srbija nije toliko često gubila na "Marakani". Poražena je od Belgije rezultatom 0:3, kada je na klupi sedeo Siniša Mihajlović, odnosno od Portugalije na debiju Ljubiše Tumbakovića rezultatom 2:4. Imali smo i dva poraza od Mađara, kao i jedan od Norvežana.

Dakle ukupno je bilo samo pet poraza Srbije u dve decenije, sve dok se sada nije desio ovaj negativan niz.

Srbija je, naime, prvo poražena od Engleske pre oko godinu dana na "Marakani" sa 0:5, potom je usledio i onaj neuspeh protiv Grčke pre par dana i gol u 95. minutu, a danas je i Holandija uspela da slavi.

Prethodno je Jugoslavija imala dva vezana poraza na Marakani 1987. godine, kada je Ivica Osim kao selektor doživeo poraze od SSSR-a u prijateljskoj utakmici i Engleske u kvalifikacijama za Euro.