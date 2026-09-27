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Ženska fudbalska reprezentacija Španije do 20 godina osvojila je večeras titulu prvaka sveta, pošto je u finalu u Lođu pobedila selekciju Severne Koreje sa 4:3 nakon boljeg izvođenja penala.

Rezultat je nakon regularnih 90 minuta i posle produžetaka bio 0:0.

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Severna Koreja je u penal seriji dva puta bila neprecizna (u drugoj i petoj seriji), dok su sve igračice Španije bile sigurne, uključujući i Danijelu Agote, koja je u četvrtoj seriji bila precizna.

Finalnoj utakmici u Lođu prisustvovao je i predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino, koji se poslednjih meseci nalazi na udaru kritika zbog propalog plana da proda udeo u dobiti od Svetskog prvenstva.

Španiji je ovo druga titula u uzrastnoj kategoriji do 20 godina, a prva je osvojena pre četiri godine.

Španija je ujedno i aktuelni prvak sveta u seniorskoj konkurenciji u ženskom i muškom fudbalu.

Severna Koreja, koja je branila titulu iz Kolumbije 2024. godine, ostaje na tri trofeja na planetarnoj smotri za igračice do 20 godina.

Svetsko prvenstvo za fudbalerke do 20 godina održano je u Poljskoj, a bronzanu medalju osvojila je Kolumbija.