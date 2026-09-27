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Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje možda i najteži izazov u dosadašnjem delu Lige nacija.

"Orlovi" će 1. oktobra od 20.45 gostovati Nemačkoj na "Alijanc Areni" u Minhenu, u okviru trećeg kola Grupe 2 A divizije.

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Izabranici Veljka Paunovića u ovaj duel ulaze bez bodova, nakon što su u prva dva kola na svom terenu doživeli identične poraze od Grčke i Holandije - oba puta rezultatom 1:2. Srbija je tako već na početku ciklusa došla u veoma tešku situaciju.

Sada sledi gostovanje Nemačkoj, i to na njenom terenu, gde će zadatak biti još zahtevniji.

Za Srbiju je ulog ogroman. Novi poraz dodatno bi zakomplikovao situaciju u grupi i ostavio "orlove" u veoma teškom položaju pred nastavak takmičenja.

Nemačka čeka Srbiju, a Paunovićeva selekcija mora da pronađe odgovor na jednom od najtežih gostovanja u grupi.

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Navijači Holandije Izvor: Kurir