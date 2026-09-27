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Fudbalska reprezentacija Grčke najprijatnije je iznenađenje dosadašnjeg dela Lige nacija.

Srpski fudbalski stručnjak i selektor Grčke - Ivan Jovanović  Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

 Grčka je u utakmici 2. kola grupe A2 savladala u Augsburgu Nemačku sa 1:0 i izbila na čelo grupe sa maksimalnim učinkom ispred Holandije, Nemačke i Srbije.

Grčka je u prvom kolu savladala Srbiju u Beogradu.

Gol odluke postigao je DImitrios Kurbelis u 74. minutu.

Svakako najveće zasluge za ovaj uspeh ima srpski trener Ivan Jovanović.

Ovo je prva pobeda Grčke nad Nemačkom u zvaničnoj utakmici i prva utakmica posle 46 godina, a da Grčka nije izgubila od Nemačke.

Nemačka će u četvrtak dočekati Srbiju u Minhenu, dok će Grčka iste večeri u Solunu dočekati Holandiju.

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Navijači Grčke u Beogradu Izvor: Kurir