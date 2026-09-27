Tim Ivana Jovanovića savladao Nemačku u Augsburgu
Fudbal
SRBIN BACIO NEMAČKU U OČAJ: Grčka Ivana Jovanovića šokirala Klopove "Pancere"
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Fudbalska reprezentacija Grčke najprijatnije je iznenađenje dosadašnjeg dela Lige nacija.
Srpski fudbalski stručnjak i selektor Grčke - Ivan Jovanović Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP
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Grčka je u utakmici 2. kola grupe A2 savladala u Augsburgu Nemačku sa 1:0 i izbila na čelo grupe sa maksimalnim učinkom ispred Holandije, Nemačke i Srbije.
Grčka je u prvom kolu savladala Srbiju u Beogradu.
Gol odluke postigao je DImitrios Kurbelis u 74. minutu.
Svakako najveće zasluge za ovaj uspeh ima srpski trener Ivan Jovanović.
Ovo je prva pobeda Grčke nad Nemačkom u zvaničnoj utakmici i prva utakmica posle 46 godina, a da Grčka nije izgubila od Nemačke.
Nemačka će u četvrtak dočekati Srbiju u Minhenu, dok će Grčka iste večeri u Solunu dočekati Holandiju.
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