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Vozinja je za samo nekoliko meseci prešao put od svetske senzacije do golmana koji bi mogao da ostane bez kluba. Iskusni čuvar mreže Zelenortskih Ostrva bio je jedno od najvećih otkrića proteklog Svetskog prvenstva, ali njegova avantura u Južnoj Americi ne odvija se prema očekivanjima.

Golman koji je planetarnu slavu stekao u 41. godini života prethodno je bio gotovo nepoznat široj javnosti. Sjajnim odbranama na Mundijalu privukao je ogromnu pažnju, a njegov broj pratilaca na društvenim mrežama navodno je porastao sa oko 50.000 na čak 28 miliona tokom turnira.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Odlične partije donele su mu angažman u čileanskom velikanu Kolo Kolu, ali se u novom klubu nije izborio za status prvog golmana.

Vozinja je do sada upisao svega tri zvanična nastupa za ekipu iz Santijaga, a situaciju dodatno komplikuje klauzula u njegovom ugovoru.

Naime, Kolo Kolo ima mogućnost da jednostrano raskine saradnju ukoliko golman sa Zelenortskih Ostrva ne odigra više od polovine takmičarskih utakmica do kraja 2026. godine.

Kako mu je status u ekipi sve slabiji, a minutaža sve manja, postoji mogućnost da Vozinja već krajem decembra ostane bez angažmana i tako završi kratku epizodu u Južnoj Americi.

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