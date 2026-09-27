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Prethodno je Danska savladala Vels sa 2:0.

1/8 Vidi galeriju Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Nakon što je igrao u prvoj utakmici sa Velsom, Kristijano Ronaldo je ostao na klupi, a njegovu ulogu vođe napada preuzeo je Žoao Feliks. Upravo je on u 17. minutu posle asistencije Pedra Neta inteligentnim i preciznim udarcem po zemlji doneo prednos Portugalu.

U 51. minutu Norvežani su zasluženo izjednačili, ko drugi, nego Erling Haland, posle asistencije Berga za 1:1.

Ali, Portugal je brzo opet uzvratio, Gonsalo Ramoš je u 54. minutu ponovo doneo prednost gostima. Ovaj gol ide na račun golmana Nilanda koji je poklonio pogodak koji je na kraju i odlučio pobednika.

Norvežani su do kraja dominirali, imali mnogo prilika, preko 20 udaraca ka golu, ali je blistao golman Diogo Kosta, koji je bio i igrač utakmice.

Portugalci posle dve utakmice imaju šest bodova, Norveška i Danska po tri, dok su Velšani bez bodova.

U narednom kolu Portugal gostuje Danskoj, dok Norveška gostuje Velsu.