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Fudbaleri Grčke pobedili su večeras u Augsburgu selekciju Nemačke sa 1:0 i tako zatvorili drugo kolo Grupe A2 Lige nacija.

Pobednički gol za Grčku, koju sa klupe vodi srpski trener Ivan Jovanović, postigao je Dimitrios Kurbelis u 74. minutu.

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U sledećem kolu, koje je na programu 1. oktobra, Grčka dočekuje Holandiju, a Nemačka u Minhenu igra protiv Srbije.

Grčka vodi u Grupi A2 sa maksimalnih šest bodova, druga je Holandija sa četiri boda, trećeplasirana Nemačka ima jedan bod, dok je Srbija poslednja bez bodova.

Podsetimo, ekipe koje zauzmu prvo i drugo mesto u grupi prolaze u četvrtfinale. Trećeplasirana ekipa ostaje u A diviziji.





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Dva najlošija poslednjeplasirana tima iz divizije A (dva najlošija četvrtoplasirana tima) direktno ispadaju u niži rang. Dva najlošija trećeplasirana tima i dva najbolja poslednjeplasirana tima iz divizije A igraju protiv drugoplasiranih timova iz divizije B.

Takođe, rezultati u ovom ciklusu utiču na žreb za kvalifikacije za EURO 2028 i na to u kom će šeširu Srbija biti. Po trenutnim projekcijama, Srbija je u drugom šeširu što znači da bi u kvalifikacijama igrala i protiv jedne od 12 najboljih selekcija u Evropi. Mogli bi na putu ka evropskom prvenstvu 2028. godine da nam stoje Španci, Francuzi, Nemci, Portugalci, Englezi, pa možda čak i Hrvati.

Srbija je u teškoj situaciji pošto je trenutno poslednjeplasirana. Ipak, ima još četiri kola do kraja i prilika da se eventualno popravi bodovni saldo.