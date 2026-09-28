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Fudbalska reprezentacija Rumunije dočekaće večeras u Bukureštu Bosnu i Hercegovinu u utakmici drugog kola Lige nacija.

Međutim, umesto fudbalskog spektakla, očekuju nas prazne tribine na "Nacionalnoj areni".

1/14 Vidi galeriju Haos na meču Rumunija - tzv Kosovo Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rumunija je drastično kaženjan zbog utakmice iz 2024. godine, kada je igrala protiv tzv. Kosova.

Arbitar sa tog meča je u izveštaju naveo da su domaći navijači pevali "Kosovo je Srbija", ali je UEFA kaznu obrazložila rasističkim i diskriminatorskim ponašanjem navijača.

Fudbaleri iz Prištine su tada u 90. minutu napustili teren, a utakmica je kasnije registrovana službenim rezultatom 3:0.

Rumuni su, da zlo bude veće, morali žestoko da isprazne džepove zbog drugih prekršaja. Platili su 9.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren, 4.500 zbog pirotehnike, 8.000 zbog korišćenja lasera, 12.500 zbog ometanja intoniranja himne gostujuće reprezentacije i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na stadionu. Sve ukupno, 128.000 evra.

Rumunija i BiH se takmiče u Grupi 4 B divizije. U prvom kolu Rumunija je poražena od Švedske (1:2), dok je BiH odigrala bez golova u Poljskoj.