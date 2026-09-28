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Fudbaleri Republike Irske ubedljivo su savladali Izrael rezultatom 3:0 u utakmici Lige nacija odigranoj u Debrecinu, ali rezultat je ovog puta ostao u senci svega što se dešavalo pre i tokom samog susreta.

Meč je od početka nosio snažan emotivni i politički naboj. Irski reprezentativci izašli su na teren sa crnim trakama oko ruku, tokom intoniranja izraelske himne pognuli su glave, a izostalo je i tradicionalno rukovanje igrača dve selekcije.

Kapiten Irske Dara O'Šej rukovao se sa sudijom, ali nije pružio ruku kapitenu Izraela Manoru Solomonu. Isto se dogodilo i na relaciji selektora – irski stručnjak Hajmir Halgrimson nije se rukovao sa izraelskim selektorom Ranom Ben Šimonom.

Crne trake bile su deo poruke koju je irska strana povezala sa sećanjem na žrtve sukoba u Gazi.

Tri gola za samo 25 minuta

Na terenu je, međutim, Irska od prvog minuta bila nemilosrdna.

Prvi gol postigao je Troj Parot u 14. minutu. Posle akcije po desnoj strani i asistencije Džejmsa Abankve, napadač je preciznim udarcem savladao izraelskog golmana Danijela Pereza.

Samo dva minuta kasnije bilo je 2:0.

Adam Idah je u 16. minutu iskoristio sjajno proigravanje Džeka Mojlana i rutinski završio akciju. Izrael se još nije ni oporavio od prvog šoka, a već je bio u velikom zaostatku.

A onda je usledio trenutak koji je privukao ogromnu pažnju.

U 25. minutu, posle greške izraelske odbrane, lopta je stigla do Džeka Mojlana. Irski reprezentativac ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za velikih 3:0.

Mojlan je odmah potrčao ka korneru. Skinuo je crnu traku sa ruke, visoko je podigao prema nebu, a potom je poljubio. Emotivna proslava, uz suze u očima, postala je jedan od najupečatljivijih trenutaka utakmice.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Irske Džek Mojlan Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Nikola Krstic / imago sportfotodienst / Profimedia

Meč u senci velikih tenzija

Susret u Debrecinu odigran je u veoma neobičnim okolnostima. Izrael svoje domaće utakmice zbog bezbednosne situacije igra van svoje zemlje, pa je kao domaćin ugostio Irsku u Mađarskoj.

Tribine su bile gotovo prazne. Prema izveštajima, utakmici je prisustvovalo svega nekoliko stotina gledalaca, među kojima je bilo oko stotinak izraelskih navijača.

I pre početka meča bilo je jasno da će atmosfera biti drugačija od uobičajene. Irski fudbaleri nisu učestvovali u tradicionalnom ritualu rukovanja sa izraelskim igračima, a tokom izraelske himne većina irskih reprezentativaca gledala je prema zemlji.

Još pre utakmice veliku pažnju privukla je odluka irskog golmana Gavina Bazunua da ne nastupi. Bazunu je odlučio da ne učestvuje u utakmici protiv Izraela, navodeći moralne razloge i protivljenje stradanju civila.

Prema izveštajima irskih medija, igrači su prethodno održali višesatne razgovore o tome da li bi trebalo da igraju utakmicu. Na kraju je odlučeno da reprezentacija izađe na teren, a Fudbalski savez Irske saopštio je da je za igranje glasala „značajna većina“ igrača.

Izrael nije uspeo da se vrati

Posle furioznog prvog poluvremena, Irska je u nastavku kontrolisala utakmicu.

Izrael je pokušavao da pronađe put do gola, ali je na golu Irske bio raspoložen Kaoimhin Keleher, koji je sačuvao mrežu netaknutom.

Irska je tako došla do pobede od 3:0 i prva tri boda u grupi B3, nakon što je na startu takmičenja poražena od Kosova rezultatom 1:0.

Izrael je, s druge strane, doživeo drugi uzastopni poraz, pošto je prethodno izgubio od Austrije sa 3:1.

Irska i Izrael sastaće se ponovo 4. oktobra, a taj susret bi trebalo da bude odigran u Srbiji bez prisustva publike.

Jedno je sigurno - prvi duel u Debrecinu neće biti zapamćen samo po rezultatu. Tri gola za 25 minuta, izostanak rukovanja, pognute glave tokom izraelske himne, crne trake i emotivna proslava Džeka Mojlana učinili su da ovaj meč daleko prevaziđe granice fudbala.