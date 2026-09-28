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Jirgen Klop nije dobio premijeru pred nemačkom publikom kakvu je želeo. "Panceri" su u Augsburgu izgubili od Grčke 0:1, a istorijski pogodak za Helene postigao je Dimitris Kurbeliš u 74. minutu. Grčka je tako prvi put u istoriji savladala Nemačku.

Za Klopa je to bio prvi poraz otkako je preuzeo reprezentaciju Nemačke, ali mnogo važnije od samog rezultata jeste ono što sada sledi - Srbija!

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemačku već 1. oktobra u Minhenu očekuje duel sa "Orlovima", a Klop je posle poraza od Grčke jasno stavio do znanja da će napraviti velike promene u ekipi.

"Promenićemo sastav, promenićemo tim", poručio je Klop, uz objašnjenje da će nova grupa igrača morati ponovo da se okupi i uigra.

A onda je usledila veoma zanimljiva rečenica pred duel sa Srbijom.

"Dobra stvar je što protivnik ne mora nužno da zna kako ćemo igrati, ali ni mi trenutno ne znamo kako ćemo igrati, jer tu grupu moramo ponovo da okupimo", rekao je nemački selektor.

Klop je, dakle, praktično najavio da će Srbija u Minhenu imati pred sobom drugačiju Nemačku od one koja je igrala protiv Holandije i Grčke. Nemački selektor je od početka reprezentativne akcije planirao da koristi veliki broj igrača, pošto je četiri utakmice Lige nacija rasporedio na dve različite grupe.

Klop posle poraza: "To nismo zaslužili"

Nemački stručnjak nije krio razočaranje posle neuspeha u Augsburgu.

"Takav je fudbal. Remi večeras bih lako prihvatio, ali poraz - to je surovo. Mislim da to nismo zaslužili, ali ipak se desilo", rekao je Klop.

Istakao je da je Grčka imala jasan plan za utakmicu i da njegova ekipa mora da ima više vere u ono što radi.

"Moramo više da verujemo u ono što radimo. I u tom trenutku, stvari će biti dobre", poručio je Klop.

Sada nema mnogo vremena za razmišljanje.

Srbija čeka Nemačku u Minhenu 1. oktobra, a Klop će upravo protiv "Orlova" pokušati da dođe do prve pobede na klupi četvorostrukog svetskog prvaka. Posle toga sledi još jedan duel sa Grčkom, 4. oktobra u Solunu.

I upravo zato je Klopova poruka posle poraza od Grčke posebno zanimljiva: "Ni mi trenutno ne znamo kako ćemo igrati."

To znači da "Orlovi" u Minhen stižu pred selektora koji će morati da napravi potpuno novu kombinaciju i vrlo brzo pronađe odgovore koje nije imao u Augsburgu.