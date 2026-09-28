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Dok su svi pogledi na Marakani bili usmereni ka terenu i duelu Srbije i Holandije, na atletskoj stazi odvijao se pravi mali šou.

Navijači Holandije bili su smešteni u čuvenom „kavezu“, odakle su tokom čitavog meča pružali podršku svojoj reprezentaciji. A onda im je ispred ograde prišao vatrogasac i napravio potez koji je izazvao reakciju celog sektora.

Podigao je ruke i počeo da animira Holanđane, a oni su odmah prihvatili „igru“ i odgovorili glasnim navijanjem. Nastala je zanimljiva scena koju gledaoci kraj malih ekrana nisu imali priliku da vide u direktnom prenosu.

Čovek zadužen za bezbednost na stadionu prišao je ogradi koja odvaja gostujuće pristalice, okrenuo se prema njima i podigao obe ruke, kao da ih poziva da pojačaju navijanje.

I Holanđani su prihvatili izazov!

Gostujući navijači odmah su odgovorili pesmom i navijanjem, pa je na atletskoj stazi ispred njihovog sektora nastala nesvakidašnja scena.

Vatrogasac je tako, umesto uobičajene strogo službene uloge, na nekoliko trenutaka postao deo atmosfere na tribinama. Holanđani su ga ispratili glasnim navijanjem, a čitava situacija izgledala je kao spontani navijački performans.

Mnogi koji su utakmicu pratili samo preko televizora ovaj detalj nisu mogli da vide, jer se sve odigralo van glavnog kadra TV prenosa.

Na terenu je, međutim, Srbija imala mnogo manje razloga za slavlje.

"Orlovi" su doživeli drugi poraz u Ligi nacija, nakon što je Holandija na Marakani slavila rezultatom 2:1. Srbija je imala svoje prilike i nekoliko dobrih perioda igre, ali su gosti uspeli da iskoriste svoje šanse i odnesu sva tri boda iz Beograda.

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©