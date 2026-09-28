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Jirgen Klop je doživeo prvi poraz na klupi Nemačke, a posle neuspeha od Grčke stigle su i ozbiljne kritike na račun „Pancera“. Jedan od najglasnijih bio je legendarni Bastijan Švajnštajger, koji je bez uvijanja govorio o trenutnom stanju reprezentacije - i to pred duel sa Srbijom.

Nemačka je u Augsburgu izgubila od Grčke 0:1, a Švajnštajger, koji je za "ARD" bio stručni konsultant, nije imao mnogo dilema kada je trebalo da opiše ono što je video.

"Više nismo vrhunska reprezentacija. Stigli smo do prosečnosti. Više nemamo takve igrače koji prave razliku", rekao je Švajnštajger posle utakmice.

Bivši nemački reprezentativac posebno je ukazao na ono što vidi kao veliki problem u igri - iznošenje lopte iz poslednje linije.

Prema njegovoj analizi, Džošua Kimih je trenutno jedini nemački fudbaler koji može da poveže igru kreativnim pasovima iz zadnje linije.

"Kada moramo da iznesemo loptu otpozadi, jedini koji može da odigra kreativne pasove jeste Kimih. On je jedini. Ako njega nema, onda postaje teško", poručio je Švajnštajger.

Nije poštedeo ni Klopa - ali ga nije ni napao

Iako je njegova ocena nemačkog tima bila veoma oštra, Švajnštajger nije krivicu svalio na novog selektora.

Naprotiv, smatra da je Klopov trenutni pristup opravdan jer mora da isproba veliki broj igrača i pronađe ekipu koja će igrati fudbal kakav želi.

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ispravno je da se isprobaju svi koji dolaze u obzir kako bi se razvila ekipa koja će igrati Klopov fudbal", objasnio je Švajnštajger.

On je dodao da bi prava slika Klopove Nemačke trebalo da se vidi kasnije, dok je sadašnji period ocenio kao svojevrsno testiranje.

"Nadamo se da ćemo takvu reprezentaciju videti u novembru. Sada je ovo samo testiranje", rekao je.

A vremena za testiranje nema mnogo.

Sledeći su – Orlovi!

Posle Grčke, Klopu sledi Srbija.

"Panceri" će 1. oktobra na Alijanc areni u Minhenu ugostiti reprezentaciju Srbije, a taj duel dolazi u veoma nezgodnom trenutku za domaćina.

Nemačka posle dva odigrana kola još nema pobedu pod Klopom, dok je poraz od Grčke dodatno otvorio pitanje koliko je novi selektor već uspeo da promeni ekipu.

Sam Klop je odmah posle utakmice najavio promene pred Srbiju i praktično priznao da još nema potpuno jasnu sliku kako će njegov tim izgledati.

"Promenićemo sastav, promenićemo tim", poručio je Klop, uz dodatak da ni njegova ekipa trenutno ne zna tačno kako će igrati jer novu grupu igrača tek treba da okupi.

Upravo tu Srbiji se otvara prilika.

Dok Klop pokušava da složi novu verziju Nemačke, Švajnštajger je javno upozorio da "Panceri" više nisu reprezentacija koja ima veliki broj igrača sposobnih da sami naprave razliku.

A prvi sledeći test biće upravo protiv "Orlova" u Minhenu.

Posle tog meča Nemačka 4. oktobra gostuje Grčkoj u Solunu, pa će Klop u samo nekoliko dana dobiti priliku da vidi koliko njegove promene zaista funkcionišu.