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Lionel Mesi je još jednom pokazao zbog čega se smatra jednim od najvećih fudbalskih majstora svih vremena.

U meču MLS lige između Kolumbus Krua i Inter Majamija, argentinski as izveo je potez koji je ostavio navijače bez reči.

Igrao se 33. minut, domaćin je vodio 1:0, a Inter Majami je dobio slobodan udarac sa desne strane. Međutim, pozicija je bila gotovo nemoguća - lopta je bila praktično uz gol-aut liniju.

Mnogi bi u toj situaciji tražili centaršut.

Ne i Mesi.

Argentinac je namestio loptu, preuzeo odgovornost i odlučio da direktno šutira na gol.

Usledio je savršen udarac.

Mesi je prebacio živi zid, lopta je dobila idealnu putanju i završila pravo u suprotnim rašljama. Golman Kolumbusa nije mogao ništa da uradi.

Majstorija za TV špice!

Inter Majami je tako u 33. minutu stigao do izjednačenja – 1:1, a Mesi je još jednom pokazao da za njega praktično ne postoji nemoguć ugao.

Šok u nadoknadi

Inter Majami je uspeo da izdrži sve do duboke nadoknade i činilo se da će meč biti završen remijem. A onda - drama!

Igrao se 90+8. minut kada je Džamal Tijare pogodio za Kolumbus Kru i doneo domaćinu pobedu od 2:1. Tako je Kolumbus stigao do osmog trijumfa u sezoni, dok je Inter Majami pretrpeo peti poraz.

Mesi je još jednom izveo potez za pamćenje, ali njegova magija ovog puta nije bila dovoljna da njegov tim izbegne poraz.

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Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium