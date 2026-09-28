MISTERIOZNA PORUKA SINA LANETA JOVANOVIĆA! Selektor ga izbacio iz reprezentacije Srbije, on se ponovo javio i napisao samo ovu reč
Podsetimo, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana Jovanovića je udaljen sa priprema selekcije Srbije uzrasta do 21 godine za prijateljske utakmice protiv Iraka i Rusije.
Jovanović je sa priprema vraćen zbog nepoštovanja discipline, a javnosti u ovom trenutku nije poznato šta je tačno uradio fudbaler.
Selektor mlade reprezentacije Zoran Mirković nije prvi koji je učinio tako nešto pošto je ranije Lazar Jovanović sklonjen i iz kadetske selekcije koju je predvodio Aleksandar Luković.
Jedna reč
Fudbaler Udinezea se nakon izbacivanja oglasio putem društvene mreže Instagram gde je poslao misterioznu poruku, a sada je učinio nešto slično.
U objavi koja sadrži fotografije njega u dresu Udinezea, Jovanović je napisao samo jednu reč: Nepotresen.
Jovanović će, dakle, propustiti utakmice u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo koje Srbija organizuje zajedno sa Albanijom.
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