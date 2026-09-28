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Fudbaleri Republike Irske napravili su nekoliko upečatljivih poteza pre početka duela sa Izraelom u Ligi nacija, a u centru pažnje našao se kapiten Dara O'Šej.

Republika Irska je u Debrecinu slavila protiv Izraela sa ubedljivih 3:0, ali ono što se događalo pre prvog zvižduka privuklo je veću pažnju javnosti nego sam rezultat.

Tokom uobičajene ceremonije pred utakmicu, kapiteni su izašli na centar terena kako bi se pozdravili sa sudijama i obavili tradicionalni ritual pred početak meča. Međutim, kada je došao trenutak za rukovanje sa kapitenom Izraela Manorem Solomonom - O'Šej je ostao sa rukama iza leđa.

Nije pružio ruku Solomonu.

Irski kapiten je prethodno normalno pozdravio glavnog sudiju Harma Osmersa i njegove pomoćnike, ali je susret sa izraelskim kapitenom preskočio. Isto se dogodilo i nakon bacanja novčića.

Snimak otkrio svaki detalj

Upravo taj trenutak zabeležile su kamere, a na snimku se jasno vidi kako O'Šej prilazi centru terena, dok su mu ruke sve vreme iza leđa. Solomon je ostao pored njega, a uobičajeno rukovanje dvojice kapitena izostalo je.

To nije bio jedini upečatljiv detalj.

Fudbaleri Republike Irske su tokom intoniranja izraelske himne stajali sa pognutim glavama i rukama iza leđa. Uz to, nosili su crne trake na rukama, za koje je irska delegacija navela da predstavljaju znak poštovanja prema žrtvama sukoba.

Tenzična atmosfera bila je prisutna još pre početka utakmice. U Irskoj su postojali snažni pritisci da reprezentacija odustane od duela sa Izraelom zbog rata u Gazi, dok je rezervni golman Gavin Bazunu odbio da igra na ovom meču, navodeći kao razlog svoje lično uverenje da je pogrešno učestvovati dok stradaju nevini ljudi.

Na kraju je utakmica ipak odigrana, a Irci su odgovor dali na terenu.

Tri gola za poluvreme

Troj Parot je načeo Izrael, Adam Ajda je samo nekoliko minuta kasnije udvostručio prednost, a Džek Mojlan je u 25. minutu postavio konačnih 3:0.

Mojlan je potom imao još jednu upečatljivu reakciju. Nakon gola skinuo je crnu traku sa ruke, podigao je ka nebu i poljubio grb pred kamerama.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Irske Džek Mojlan Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Nikola Krstic / imago sportfotodienst / Profimedia

Bio je to meč u kojem je fudbal, barem u uvodu, pao u drugi plan, a jedan od najupečatljivijih trenutaka svakako je bio upravo onaj kada je kapiten Republike Irske odlučio da ne pruži ruku kapitenу Izraela.