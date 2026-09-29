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Portugal je kao gost u Oslu pobedio Norvežane u drugom kolu Lige nacija rezultatom 1:2 golovima Žoaa Feliksa u 17. i Gonzala Ramosa u 54. minutu.

Jedini strelac za domaći tim je bio Erling Haland u 51. minutu.

Nakon utakmice je isplivao podatak vezan za Kristijana Ronalda koji je vrlo brzo proputovao svetom putem društvenih mreža.

Ne dešava se često

Naime, prvi put posle više od 18 godina Ronaldo je presedeo celu utakmicu na klupi za rezervne igrače.

Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Radi se o zvaničnim utakmicama reprezentacije Portugala, a podatak zaista zvuči neverovatno.

Poslednji put je jedan od najboljih fudbalera svih vremena bio neiskorišćena rezerva još u 15. juna 2008. godine na utakmici grupne faze Evropskog prvenstva, a od tada je prošlo 6.678 dana.

Bila je to treća utakmica u grupi, a Portugal je u prva dva kola već obezbedio prvo mesto, pa je bilo prostora za odmor najboljeg igrača.

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Bonus video:

01:05
Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10