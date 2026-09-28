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Verovatno najbolji fudbaler crno-belih Milan Vukotić je doživeo povredu i pred njim je ozbiljna pauza.

Dvadesettrogodišnji fudbaler je insistirao na tome da igra uprkos povredi za Partizan, ali i za reprezentaciju Crne Gore, saznaje i prenosi "Meridian sport".

Ovaj portal navodi da je Vukotić povređen u završnici večitog derbija u duelu sa fudbalerom Crvene zvezde Mahmudom Bađom. Kreativni vezni fudbaler je završio utakmicu, a onda tražio da igra protiv Vojvodine, a potom i protiv Radnika u Surdulici.

Milan Vukotić u dresu Partizana Foto: Www.partizan.rs

U petak je zaigrao i za Crnu Goru, a nakon utakmice protiv Kipra je napustio nacionalni tim.

Kako navodi "Meridian sport" Milan Vukotić je povredio dva ligamenta na skočnom zglobu i očekuje ga najmanje 25 dana pauze.

Dobra stvar u ovoj lošoj situaciji je to što će Partizan sledeću utakmicu odigrati tek 10. oktobra i da bi Vukotić trebalo da odradi suspenziju zbog crvenog kartona koji mu je pokazan u Surdulici.

Kurir sport/Meridian sport

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Bonus video:

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Sportski direktor Partizana Radosav Petrović isključen na derbiju Izvor: MONDO/Dušan Ninković