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Reprezentacija Alžira ostvarila je pobedu protiv Zambije rezultatom 3:1, ali je utakmicu obeležio veliki skandal u kojem je glavni akter bio Rajan Ait-Nuri.

Fudbaler Mančester Sitija ekspresno je odstranjen iz reprezentacije i već se vratio u Englesku, nakon što je, prema navodima brojnih afričkih medija, prekršio disciplinska pravila tokom meča i uoči njega.

Alžirski fudbalski savez potvrdio je da je Ait-Nuri oslobođen reprezentativnih obaveza i da će se vratiti u svoj klub.

1/4 Vidi galeriju Rajan Ait-Nuri, reprezentativac Alžira i igrač Mančester sitija Foto: Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Sve počelo odlukom selektora

Ait-Nuri je, prema pisanju tamošnjih medija, teško prihvatio odluku da utakmicu sa Zambijom počne na klupi.

Situacija je kulminirala tokom drugog poluvremena.

Selektor Alžira Brahim Hemdani poslao je Ait-Nurija na zagrevanje, ali je nakon izjednačujućeg gola Zambije u 57. minutu odlučio da ga vrati na klupu.

Kada je Alžir ponovo poveo u 67. minutu, Ait-Nuri je ponovo dobio instrukciju da se zagreva.

Međutim, tada je usledio potez koji je napravio potpuni haos.

Prema navodima afričkih medija, levi bek Mančester Sitija odbio je da uđe u igru, vidno nezadovoljan odlukom stručnog štaba. Mahao je rukama i pokazivao frustraciju, nakon čega je situacija brzo eskalirala.

Savez potvrdio: Mora nazad u klub

Alžirski fudbalski savez oglasio se zvaničnim saopštenjem i potvrdio da Ait-Nuri više neće biti deo reprezentativnog okupljanja.

"Selektor je naknadno odlučio da oslobodi Ait-Nurija reprezentativnih obaveza, tako da će se vratiti u svoj klub", navedeno je u saopštenju Saveza.

Tako je fudbaler Mančester Sitija ekspresno napustio reprezentativni kamp.

Francuz po rođenju, Alžirac po izboru

Ait-Nuri je rođen u Parizu i poseduje francusko državljanstvo, ali je odlučio da u seniorskom fudbalu predstavlja zemlju svog porekla.

Za reprezentaciju Alžira do sada je odigrao 33 utakmice, a nastupao je i na Svetskom prvenstvu.

Sada se, međutim, umesto priprema za nastavak reprezentativnog takmičenja vraća u Mančester.

U Sitiju se takođe bori za minutažu

Ait-Nuri nema mnogo razloga za zadovoljstvo ni kada je u pitanju klupska sezona. U Mančester Sitiju ima ozbiljnu konkurenciju na svojoj poziciji, pa retko dobija šansu.

Alžirac do sada nije odigrao nijedan minut u Premijer ligi u ovoj sezoni, iako je imao zapažene trenutke u drugim takmičenjima.

U Liga kupu protiv Noriča upisao je dve asistencije u pobedi od 5:0, dok je u Ligi šampiona protiv Porta učestvovao kod jednog gola.

Sada će se ranije nego što je planirano vratiti u klupski kamp, a ostaje da se vidi kakve će posledice ovaj incident imati po njegov status u reprezentaciji Alžira.