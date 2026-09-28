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Dušan Vlahović napustio je ovog leta Juventus kao slobodan igrač, posle četiri godine provedene u Torinu.

Umesto da treže mreže u dresu Juventusa, Dušan Vlahović to radi u novom klubu Bešiktašu, gde je za kratko vreme postao miljenik navijača i javnosti.

Dušan Vlahović slavi gol za Bešiktaš u derbiju protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbin čekao poziv

Dušan Vlahović je u nekoliko intervjua priznao da je mesecima čekao da mu se neko od čelnika Juventusa javi i zakaže sastanak oko novog ugovora. Kada se to nije desilo, onda je odlučio da sreću potraži u nekom drugom klubu.

Legendarni napadač Juventusa Luka Toni komentarisao je odlazak Dušana Vlahovića iz Juventusa. Osvrnuo se na početak sezone i činjenicu da klub iz Torina nema adekvatnu zamenu za snažnog Srbina.

- Dušan je u pravom smislu klasična "devetka". Ni Kolo Muani, ni Nik Voltemade ne mogu da dosegnu njegov nivo, kada je u pitanju realizacija u šesnaestercu. On je veoma poseban igrač sa karakteristikama koje ga izdvajaju. Juventus je pogrešio što ga je pustio da ode - rekao je Luka Toni u razgovoru za "Gazzetta delo sport".

1/16 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Greška uprave

Slično razmišlja i Domeniko Marokino. I on je nekadašnji fudbaler Juventusa kojem se nije svidela odluka čelnika kluba, da se olako odreknu Dušana Vlahovića.

- Prema mom mišljenju, Vlahović je igrač koji Juventusu najviše nedostaje. Iako je bio kritikovan zbog povreda, svaki put kada igra, ipak uspeva da pošalje loptu u mrežu - objasnio je Marokino.

Luka Toni u Los Anđelesu Foto: Printskrin/Instagram

Dve legende

Luka Toni nosio je dres Juventusa u sezoni 2011/2012, postigavši dva gola na 14 utakmica. U karijeri, ovaj rasni centarfor, igrao je još za Bajern, Fjorentinu, Palermo, Empoli...

Domeniko Marokino bio je član Juvea od 1979. do 1983. godine i za to vreme kao vezni igrač odigrao 99 utakmica, uz devet golova. Italijanski mediji skoro svake nedelje naprave neku temu vezano za Dušana Vlahovića, što samo govori da je Srbin za četiri godine u Juventusu stekao ozbiljnu reputaciju u Italiji.