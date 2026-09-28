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Kristijano Ronaldo pred utakmicu između Norveške i Portugala (1:2) u Ligi nacija, još jednom je pokazao da ima veliko srce.

Portugalac Kristijano Ronaldo dve decenije je omiljeni fudbaler mališana i čovek koji uvek ima vremena za svoje fanove širom sveta.

Uvek dostupan za decu - Kristijano Ronaldo Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Epizoda koja se desila pred utakmicu između Norveške i Portugala potvrđuje navedenu činjenicu. Naime, pred odlazak fudbalera Portugala na utakmicu, jedan otac doveo je dve devojčice koje su želele da se fotografišu sa Kristijanom Ronaldom. Kada je otac video da Kristijano ide prema autobusu, krenuo je ka njemu.

Međutim, radnik obezbeđenja ga je grubo zaustavio i pokušao da objasni da ne sme da prilazi fudbalerima Portugala. Kristijano Ronaldo je čuo o čemu pričaju, mirno je prišao radniku obezbeđenja i objasnio mu da je sve u redu.

Potom je Kristijano Ronaldo zagrlio dve devojčice i sa osmehom se fotografisao ponosnom ocu. Portugalac je ovim činom još jednom potvrdio činjenicu, da uvek i u bilo koje vreme ima veliko razumevanje za svoje obožavaoce.

Kristijano Ronaldo je godinama unazad izgradio imidž čoveka koji je uvek dostupan svojim fanovima. Svestan je koliko su mu navijači pomogli da izgradi karijeru. Poznat je po tome da ceni lojalnost i podršku publike. Susreti sa decom i navijačima često mu daju priliku da pokaže zahvalnost. Kao jedan od najpoznatijih sportista na svetu, zna da mali gest prema navijaču može toj osobi ostati u sećanju celog života.