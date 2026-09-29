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Bajern Minhen očigledno ne prepušta ništa slučaju!

Aktuelni nemački šampion već razmišlja nekoliko koraka unapred, a ukoliko Majkl Olise jednog dana odluči da napusti "Alijanc arenu", Bavarci već imaju ideju ko bi mogao da popuni njegovo mesto.

1/6 Vidi galeriju Majkl Olise Foto: SARAH YENESEL/EPA, Petr David Josek/AP

U pitanju je dobro poznato ime - Florijan Virc!

Francuski reprezentativac Olise jeste važan deo Bajernovog projekta, ali njegova budućnost u Minhenu trenutno nije potpuno izvesna. Već neko vreme se govori o mogućem odlasku 24-godišnjeg krilnog igrača, a među klubovima koji su pokazivali interesovanje nalazi se i Real Madrid.

I upravo sada, kada su se pojavile određene nedoumice oko Oliseove budućnosti, u Minhenu su ponovo počeli da razmišljaju o Florijanu Vircu.

Prema informacijama Bilda, čelnici Bajerna razmatraju mogućnost da ponovo krenu po nemačkog reprezentativca, koji je prošlog leta iz Bajer Leverkuzena prešao u Liverpul.

Florijan Virc je i ranije bio velika želja Bavaraca, ali tada nije stigao u Minhen. Sada bi, međutim, situacija mogla da bude potpuno drugačija.

Virc kao zamena za Olisea

Ukoliko Olise zaista ode, Bajern bi upravo u Florijanu Vircu mogao da vidi igrača koji bi popunio ogromnu prazninu.

Zanimljivo je da se u priči o potencijalnom Oliseovom odlasku u Madrid pominje i Kilijan Mbape. Francuz je Oliseov reprezentativni saigrač, a prema navodima iz Nemačke, navodno je pokušavao da ga ubedi da karijeru nastavi upravo u Real Madridu.

Za sada, međutim, nema potvrde ni da će Olise napustiti Bajern, niti da će Florijan Virc otići iz Liverpula.

Ipak, Bavarci očigledno već prave planove za različite scenarije.

Bajern ne želi da čeka

Oliseova budućnost je pod znakom pitanja, ime Florijana Virca ponovo se pojavilo na radaru nemačkog velikana, a priča koja je donedavno izgledala kao završena sada bi mogla da dobije potpuno novi nastavak.

Bajern je očigledno spreman da reaguje ukoliko se otvori prostor, a povratak Florijana Virca u njihove planove mogao bi da bude jedna od najvećih transfer-priča u narednom periodu.