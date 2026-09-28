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Bivši fudbaler Dinama iz MahačkaleŠamil Gasanov završio je u zatvoru zbog droge.

Šamil Gasanov uhapšen je ispred zgrade izvestili su mediji iz Rusije, posle kupovine narkotika.

Šamil Gasanov u dresu Anžija iz Mahačkale Foto: Printskrin/Telegram

Bivši defanzivac nekoliko ruskih klubova, kao i internacionalac u norveškom Tromsu Šamil Gasanov nalazi se u pritvoru. Optužen je za ilegalno nabavljanje i posedovanje velikih količina narkotika bez namere dalje prodaje.

"Gagarinski okružni sud u Moskvi odredio je pritvor Šamilu Ashaboviču Gasanovu do 22. novembra 2026. godine, zbog optužbi za nezakonito nabavljanje i posedovanje velikih količina narkotika bez namere da ih proda", saopštila je pres služba moskovskih sudova opšte nadležnosti, a ovu informaciju preneli su brojni telegram kanali i ruski mediji.

Prema rečima istražitelja, Šamil Gasanov je kupio zalihu narkotika u jednom od ulaza višestambene zgrade ujutru 22. septembra u Moskvi, nakon čega ga je policija privela.

Šamil Gasanov u meču protiv Krasnodara Foto: Printskrin/Telegram

Ovo nije prvi put da Šamil Gasanov ima problema sa zakonom. U leto 2023. godine, Gasanov je zaustavljen zbog prelaska pešačkog prelaza, jer su saobraćajni policajci bili zbunjeni njegovim ponašanjem. Tokom pretresa pronašli su paket sa nepoznatom supstancom. Pregledom je otkriveno da paket sadrži 0,54 grama mefedrona. Protiv Gasanova je pokrenut krivični postupak po članu 228 Krivičnog zakonika Rusije, kako je izvestio RT. Tada je igrao za klub Surhan iz Uzbekistana.

Tridesettrogodišnji Gasanov odigrao je 33 utakmice u ruskoj Premijer ligi (RPL) – 30 za Anži iz Mahačkale i tri za Jenisej iz Mahačkale. U februaru 2026. Šamil Gasanov je prešao u klub Druge B lige, Murom iz Mahačkale. Centralni defanzivac je ove sezone odigrao 11 utakmica. Murom je već objavio raskid ugovora sa Gasanovim na "sam zahtev igrača".