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Bordo je doživeo težak poraz od Angulema rezultatom 5:1 u Kupu Francuske, ali su njegovi navijači još jednom pokazali koliko im klub znači. Iako im zbog kazne nije bilo dozvoljeno da uđu na stadion, okupili su se ispred objekta i pružili podršku ekipi, čak i nakon ubedljivog poraza.

Bordo je u četvrtom kolu Kupa Francuske dočekao Angulem na stadionu Sent Žermen u Buskatu, ali je utakmica odigrana bez prisustva publike zbog kazne iz prošle sezone, povezane sa upotrebom pirotehnike.

Uprkos tome, navijači nisu želeli da ostanu kod kuće.

Pristalice Bordoa su se okupile iza kapija stadiona, a deo njih je pratio utakmicu sa parkinga i iz okolnih delova stadiona. Prema izveštajima sa utakmice, čule su se pesme podrške, dok su se među porukama pojavili i transparent "FCGB mora da živi".

Na taj način pokušali su navijači da budu uz fudbalere iako im je bilo onemogućeno da utakmicu gledaju sa tribina.

A ono što je usledilo na terenu bilo je bolno.

Bordo je poveo već u šestom minutu, ali je Angulem ekspresno preokrenuo rezultat. Gosti su za samo nekoliko minuta postigli tri gola, na poluvremenu vodili 3:1, a u nastavku dodatno uvećali prednost. Konačnih 5:1 značilo je i eliminaciju Bordoa iz Kupa Francuske.

Klub koji je pao sa vrha

Ovakve scene imaju dodatnu težinu zbog onoga kroz šta Bordo prolazi poslednjih godina.

Šestostruki prvak Francuske je izgubio profesionalni status i poslednje dve sezone je proveo u četvrtom rangu francuskog fudbala. Ovog leta situacija je dodatno eskalirala.

Francusko telo za finansijsku kontrolu klubova (DNCG) je u junu odlučilo da isključi Bordo iz svih nacionalnih takmičenja za sezonu 2026/27, nakon što klub nije obezbedio potrebne finansijske garancije. Žalba nije promenila odluku, pa je Bordo pao u Regional 1, šesti rang francuskog fudbala.

U avgustu je i administrativni sud u Parizu potvrdio odluku o izbacivanju iz nacionalnih takmičenja, navodeći da nisu postojale dovoljne finansijske garancije za učešće na nacionalnom nivou.

Tako je klub koji je tokom svoje istorije šest puta bio prvak Francuske, osvajao trofeje i igrao evropska takmičenja, sada u situaciji da se bori za opstanak u regionalnom fudbalu.

I upravo zbog toga slike navijača ispred stadiona imaju posebnu težinu.

FCGB mora da živi

Bordo trenutno ne prolazi samo kroz rezultatsku krizu. Nad klubom i dalje visi pitanje budućnosti, dok se govori o novom početku na regionalnom nivou, ali i mogućnosti likvidacije ukoliko se problemi ne reše.

U takvoj situaciji navijači su poslali jednostavnu poruku: mogu da im zabrane ulazak na stadion, ali ne i da budu uz svoj klub.

Čak ni kada je njihov tim doživeo težak poraz podrška nije izostala.

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