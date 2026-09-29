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Više nego neobična i nesvakidašnja vest dolazi iz Lige nacija, a vezana je za fudbalera sa najdužom kosom Ejdena Skipija.

Na utakmici Konkakaf Lige nacija između reprezentacija Angile i Antigve i Barbude, došlo je do nasilja nad Ejdenom Skipijom.

Ejden Skipio fudbaler sa najdužim dredovima Foto: Printskrin/Instagram

Divljačko čupanje

O čemu se zapravo radi? Ejden Skipio ušao je u igru u 69. minutu, kada je njegova Angila gubila od reprezentacije Antigve i Barbude rezultatom 0:5. Sam Ejden Skipio (36) nesvakidašnja je pojava u svetu fudbala, jer ima najdužu kosu, tačnije dredove među profesionalnim fudbalerima.

Upravo su ti njegovi dredovi došli do izražaja, kada je driblao rivale, pa su ga oni dva puta divljački počupali za kosu, što je sudija okarakterisao kao nasilje na terenu i automatski obojici igrača dodelio crvene kartone. Međutim, ni brojčana nadmoć nije pomogla selekciji Angile, da makar postigne počasni pogotak u porazu od reprezentacije Antigve i Barbude.

Neobična pojava

Ejden Skipio rođen je 3. septembra 1990. u Angvili, karipskoj britanskoj prekomorskoj teritoriji. Dugi niz godina je član reprezentaciju Angvile, dok na klupskom nivou igra za Roaring Lajonse. Dok je bio mlađi igrao je u veznom redu, a sada je napadač. Završio je univerzitet u Londonu, gde i živi.

Skipijova kosa je praktično postala njegov zaštitni znak. Dredovi mu dosežu skoro do članaka, odnosno mnogo su duži od onoga što se uobičajeno viđa kod fudbalera. Zbog ekstremne dužine, Skipio tokom utakmica koristi elastičnu traku oko struka, kako bi skupio dredove i držao ih iza tela. To sprečava da mu smetaju pri trčanju i igri, ali i smanjuje mogućnost da ih protivnik slučajno, ili namerno povuče.

1/6 Vidi galeriju Ejden Skipio Foto: Printskrin/CONCACAF Instagram

Koliko su dugi dredovi?

Mnogi se pitaju koliko su dugi dredovi Ejdena Skipija. Izvori ih opisuju kao skoro do članaka, dok su stariji tekstovi navodili da su mu dredovi dosezali približno do kolena. To sugeriše da su vremenom postajali još duži. Zanimljivo je i da se upravo zbog izgleda često pojavljuje u viralnim objavama o fudbalu — mnogo ljudi ga prepoznaje prema dredovima nego prema imenu.

Ejden Skipio odigrao je 14 utakmica za reprezentaciju Angile i nije postigao gol. Debitovao je 21. marta 2021. protiv Američkih Devičanskih Ostrva, a šest dana kasnije odigrao je prvu takmičarsku utakmicu protiv Dominikanske Republike u kvalifikacijama za SP.